»Spoštovani, gostje,« sporočajo iz Podčetrtka, meke slovenskega termalnega turizma. »V terminu zimskih počitnic do nedelje, 2. marca 2025, obstaja zaradi visoke zasedenosti možnost občasnega omejevanja vstopa v Family Wellness Termalija in Wellness Orhidelia.« V teh dneh je zasedenost, preverili smo, skoraj ves čas 100-odstotna! Preverili pa smo tudi, koliko bi morala petčlanska družina, dva odrasla, trije otroci, odšteti za dan takšnega oddiha. Pri čemer nismo upoštevali (samo) stroškov poti. Pravijo, da je Family Wellness Termalija prvi in največji vsedružinski velnes v Sloveniji ter da so...