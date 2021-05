Slovenski glasbenik dvakrat pobegnil od doma

Eno leto za videospot

Ustvarjalni 30-letnik iz Ljubljane piše glasbo za druge izvajalce in hkrati snema svoj novi album. Ker ima zdaj nekaj več časa, se je posvetil tudi kuhanju, najraje pripravlja morske dobrote. »Skoraj tako dobro kot mojstri na kuharskem šovu,« pove v smehu o svojih mojstrovinah, ko se dobiva ob Ljubljanici. »Bistvena sprememba v tem letu pri meni pa je, da je dan bolj umirjen in da sem končno doma. Prej sem bil čisto vse dni v tednu nekje – snemanja, intervjuji, nastop, poučevanje glasbe ... Ves čas zdoma. Zdaj končno uživam v svojem stanovanju, kjer živim že štiri leta. Končno sem tudi v stanovanju dokončal nekaj stvari, pošraufal kaj na novo. No, celo prebelil sem,« se nasmeji.Nazadnje je stal na odru pred dobrim letom, ko je s svojo akustično zasedbo predstavljal tretji album Nekaj je na tebi. »Vmes sem imel nekaj spletnih koncertov pa televizijskih oddaj... Pred kratkim sem bil na TV Slovenija v oddaji V petek zvečer, kjer sem po dolgem času pel in igral klavir v živo. Res je bilo fino. Skoraj tako, kot da je prvič.« O spletnih koncertih, ki so zaznamovali koronačas, pa pove: »To je daleč od tistega, kar mi je všeč. Kot bi bil na generalki, brez publike. Žalostno.«Pred štirimi leti je končal magisterij na akademiji za glasbo in od takrat tudi poučuje. »Nekaj časa sem bil delno zaposlen, zdaj v koronakrizi pa poučujem malo več. Kljub krizi v celotni zabavni branži nikoli nisem razmišljal o umiku. Veliko delam na različnih področjih, ki pa so vsa povezana z glasbo. Ne gre samo za petje in pisanje glasbe, nastope, veliko tudi produciram in pišem za druge, sem mentor nekaterim glasbenim novincem, posojam glas risanim junakom ...« Veliko znanih glasbenikov mu zaupa. »Pišem za, rockerje San Di Ego, narodno-zabavne Poskočne, mladega talenta... Izvajalca moram dobro spoznati, da vem, kakšen je kot oseba, kako doživlja, čuti glasbo ... Še večjo odgovornost čutim, ko pišem za druge. Res se potrudim, da se izvajalec nato na odru, ko poje mojo pesem, lahko z njo poistoveti.« V kratkem sprehodu izvem tudi, da koronakriza ni kaj veliko vplivala na njegovo ustvarjalnost. »Priznam, 14 dni sredi druge karantene me je čisto potolklo, potem pa sem se zbrcal v tazadnjo in si rekel: 'Nino, ne smili se sam sebi, glavo gor in akcija!' In sem se zaposlil za kar celo leto, saj smo toliko časa snemali moj novi videospot.«Rezultat je pred kratkim predstavil in navdušil vse, saj se njegova živahna pop skladba Ko si z mano uvršča zelo visoko na glasbenih lestvicah. Kot mi razloži: »Gre za pesem, ki je najdlje čakala na izid. Zaradi koronakrize smo si vzeli res celo leto za snemanje spota, tako smo snemali poleti, jeseni, zima nam je res šla na roko ... Slovenija ima toliko lepih kotičkov. Sicer pa pesem govori o zelo preprostih občutkih, ko si s svojo ljubljeno osebo, ne samo v ljubezenskem smislu, ampak tudi ko si z družino ali prijatelji. Ljudem poskušam z glasbo obuditi kakšen lep trenutek z njihovimi dragimi. Samo to. Da za trenutek odplavajo v lep spomin in pozabijo na skrbi.« Za svoj novi videospot, ki je že njegov 15. po vrsti, pravi, da je mini glasbeni film. »Želel sem dati nekaj več, zato smo se res potrudili, več kot 50 ljudi je sodelovalo. In tudi res je, da ljudje danes radi pogledamo videospot.«V pogovoru pa se dotakneva tudi njegovih najstniških let, ki so bila zelo razgibana. »Pobegnil sem od doma, pa ne samo enkrat, kar dvakrat. Zdaj, ko gledam nazaj, čisto brez zveze. A bil sem zelo trmast. Enkrat se sploh ne spomnim razloga, drugič pa zaradi ljubezni. Ravno smo se iz Štajerske preselili v Ljubljano, jaz pa sem bil nor na punco iz Velenja, kjer smo živeli prej. Kaj vse naredi zaljubljenost! Starši so me zelo prizemljili. Ne vem točno, kakšna je bila kazen, a nikoli več nisem počel takšnih neumnosti. S časom sem spet pridobil njihovo zaupanje in danes se res dobro razumemo. Radi se imamo.«Po obujanju spominov na najstniško ljubezen spregovoriva tudi o ljubezni v današnjem času, vendar bolj na kratko. »Do ušes sem zaljubljen v glasbo in življenje! Sicer pa kakšno stvar rad obdržim samo zase. No, ko bo poroka, vas pa povabim, brez skrbi,« se skrivnostno nasmeji. Oboževalk mu zagotovo ne primanjkuje, saj se ponaša z izklesanim telesom, ki ga rad pokaže. A tudi za tem stoji posebna zgodba: »Bil sem zelo suh najstnik in to me je res motilo. Zaradi tega sem bil čisto nesamozavesten. Nisem se dobro počutil v svoji koži. Večkrat so me zaradi tega zbadali, zato sem postajal bolj tih, umikal sem se v ozadje. Potem pa sem vzel stvari v svoje roke. Danes nisem tak, da bi se samo kazal, nimam pa težav fotografirati se brez majice, tako za hec. Dobro se počutim v svoji koži. Nimam pa težav tudi zato, ker ne prodajam svojih albumov z goloto, ampak z vsebino. V teh dobrih desetih letih kariere sem izdal tri albume in zdaj snemam že četrtega. To ni kar tako. Samo od golote ne bi šlo, verjemite,« se nasmehne. Zato je zanj v glasbi na prvem mestu iskrenost kot tudi popolna predanost čustvom. O življenjskih vrednotah pa pravi: »Veliko mi pomenijo pristni, pošteni dolgoletni odnosi. Z družino, prijatelji, v glasbi. Na to res veliko dam. In zato tudi dobivam nazaj. Tega se vedno bolj zavedam.«