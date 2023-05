Slovenski dijaški ekipi sta na olimpijadi eksperimentalne znanosti osvojili srebrni medalji

Prejšnji konec tedna se je v glavnem mestu Latvije z zaključno slovesnostjo končala Evropska olimpijada eksperimentalne znanosti – European Olympiad of Experimental Science (EOES). Mlade evropske naravoslovce je od 29. aprila gostila Univerza Stradinš v Rigi (RSU).

Dve tričlanski ekipi

Udeleženci evropske olimpijade FOTO: RSU

V sklopu Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) sta našo državo zastopali dve tričlanski ekipi in obe sta osvojili srebrno medaljo. Prva, ki so jo sestavljali Aleksander Kosanović, Žan Arsov (oba z Gimnazije Bežigrad) in Aljaž Erman (Gimnazija Kranj), je osvojila 8. mesto. Druga, v kateri so bili Andraž Matoš (Gimnazija Novo mesto), Enej Jauk (Gimnazija Bežigrad) in Tomaž Holc (Gimnazija Ptuj), je bila 17., kar je bilo še vedno dovolj za srebrno medaljo. Tekmovalo je 45 ekip iz 22 držav Evropske unije in gostujoča ekipa iz Ukrajine.

Interdisciplinarne naloge

Tekmovanje je potekalo v laboratorijih. FOTO: RSU

Olimpijada je obsegala dva tekmovalna dneva, ko so imele ekipe vsakokrat po štiri ure časa za reševanje interdisciplinarnih eksperimentalnih nalog s področja znanstvenih ved naravoslovja – kemije, fizike in biologije. Tekmovanje je potekalo v laboratorijih, od drugih znanstvenih olimpijad pa se je razlikovalo po ekipnem duhu, saj so bili udeleženci razvrščeni v ekipe po tri. Naloge so morali rešiti skupaj, in sicer so si delo razdelili, da jim ga je uspelo opraviti v odmerjenem času.

V prvem tekmovalnem dnevu letošnje olimpijade EOES sta bila tema ples in glasba (kemijski opis metabolizma v mišicah, določanje mioglobina v mišicah, biologija artikulacije, fizika fonetike in delovanje glasbil). V drugem dnevu so se ukvarjali s pridelovanjem kumar (trdota vode, izdelava gnojil, transport vode in kapilarni efekt, hidroponika, postavitev rastlinjaka).

Odlična rezultata

Poskrbljeno je bilo tudi za prostočasne dejavnosti. FOTO: RSU

Slovenski ekipi sta se pri vseh nalogah odlično odrezali. Prva je le za las zaostala za zlatimi medaljami, saj je bilo podeljenih šest zlatih in petnajst srebrnih medalj. Zmagali so Nemci pred Madžari in Luksemburžani. Naslednje leto bo evropska olimpijada eksperimentalne znanosti sredi aprila v Luksemburgu.

Ekipi za evropsko olimpijado sta bili izbrani na državnem tekmovanju iz znanja naravoslovja za dijake 1. in 2. letnikov srednjih šol, ki ga je organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije. V Rigi so naše mlade naravoslovce vodili in spremljali mag. Katja Stopar, koordinatorka za Slovenijo in mentorica za biologijo, dr. Matej Huš, mentor za kemijo, in Anita Nose, mentorica za fiziko.