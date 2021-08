Slovenske medalje v tujih dresih

Odslej bo svetovalec

Srbsko-dolenjsko sodelovanje

Tilka Paljk je v Tokiu opozorila na razmere v Afriki. Foto: Facebook

Kovali sta se pri nas Slovenci smo lahko malo ponosni tudi na italijansko zlato kolajno na velodromu. Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon in Jonathan Milan so jo osvojili z novim svetovnim rekordom. Slovenske zasluge? Italijani so zlato odličje kovali v Olimpijskem centru Novo mesto, ki so ga s prenovo iztrgali propadu, daleč naokoli pa so postali baza, ki jo uporabljajo številni vrhunski športniki z vsega sveta. In to še ni vse: Brdo pri Kranju in bazen v Kranju sta že stalna baza srbskih vaterpolistov, ki so se tam pripravljali na igre v Riu 2016 in letošnje v Tokiu. Obakrat so bili zlati, vaterpolisti pa so bili celo prvi gostje hotela po prenovi.

Olimpijske kolajne so prispele domov in v teh dneh se vrstijo sprejemi vrhunskih športnikov. Toda Slovenci niso želeli uspehov le v domačih dresih, ampak tudi za druge države.Začenjamo pri enem od sklepnih dejanj, a hkrati pri najžlahtnejši kolajni. Ameriške odbojkarice so osvojile prvo zlato kolajno na poletnih olimpijskih igrah. V finalu so po uri in 22 minutah premagale Brazilke s 3:0. Izbranke ameriškega selektorja– njegov prvi asistent je slovenski strokovnjak– so v četrtem poskusu vendarle stopile na odbojkarski Olimp. Po porazih v finalnih obračunih v Los Angelesu 1984, Pekingu 2008 in Londonu 2012 so v finalu iger v Tokiu osvojile šesto olimpijsko kolajno. Pred tem so bile bronaste v Barceloni 1992 in Riu de Janeiru 2016. »Ta je za moje tri ljubljene, ki me spremljajo po vsem svetu in že vrsto let čakajo, da se vrnem domov. Rad vas imam,in,« je na facebooku zapisal 44-letni Slabe, ki že vrsto let uspešno deluje v ZDA, pred tem je bil tudi selektor Slovenije. S temi olimpijskimi igrami se poslavlja od vloge pomočnika, ostaja pa v vlogi svetovalca, zato bo spremljal reprezentanco na vseh velikih tekmovanjih. Vso pozornost bo Slabe v prihodnje namenil delu trenerja ekipe univerze v Severni Karolini NC State Wolfpack Volleyball. Prav tako v odbojki se je kolajne veselil 32-letni, ki je bron v Tokiu osvojil v dresu Argentine. Poglajen je sin slovenskih staršev, ki so iz Žužemberka in Maribora odšli v Argentino. Pred leti je bil le korak do selitve v Slovenijo, postal bi član ACH Volleyja, a se to še ni zgodilo, danes igra v Franciji. Čeprav daleč od domovine staršev, tekoče govori slovensko.Medaljo za Srbijo, srebro v streljanju z zračno pištolo, je osvojil 37-letni, ki po očetovi strani izvira iz Slovenije, točneje z Dolenjske. Še danes se rad spomni kopanja v Krki in poletij pri dedku in babici v Soteski. Dedin babicasta že pokojna, pokopana sta v Smolenji vasi pri Novem mestu, Damir pa ima sorodnike po vsej Sloveniji. Premore dvojno državljanstvo, slovensko in srbsko, je tudi član SD Grosuplje, s katerim je pred leti osvojil naslov državnega prvaka Slovenije.Srbske košarkarice so na olimpijskem turnirju osvojile nehvaležno 4. mesto. Da so varovanke trenerkeigrale tako dobro, gre zasluga tudi slovenskemu trenerju, Novomeščanu, ki je že skoraj desetletje kondicijski trener srbske ženske košarkarske reprezentance.Na svojih drugih olimpijskih igrah je nastopil 27-letni avstralski atlet, v skoku v višino pa je sin slovenskih staršev zasedel 5. mesto. Že med otvoritveno slovesnostjo 32. poletnih olimpijskih iger pa smo vsi zastrigli z ušesi ob predstavitvi Zambije, kjer je zastavo nosila. Slednja je zambijska športnica leta 2018 in 2019, zambijska rekorderka na 50, 100 in 200 m prsno, sicer pa hči slovenskega očeta in zambijske matere. V minulih letih je doma in na celini opozorila nase, predvsem pa na razmere, v katerih trenirajo afriški športniki. Tudi zato jo je revija Forbes uvrstila na spisek najbolj vplivnih 30 Afričanov, mlajših od 30 let. Tilka je končala študij vzgoje predšolskih otrok po programu montessori. Na svoji premieri v Tokiu je nastopila na 50 m prosto, v polfinale pa se ji ni uspelo prebiti.