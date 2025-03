O nastanku in razvoju slovenskih avtohtonih pasem domačih živali ter njihovi prisotnosti na našem ozemlju lahko beremo v raznih pisnih virih iz preteklosti. A ne samo zapisi, tudi druge najdbe pričajo o reji domačih živali, eden takšnih je, na primer, stenski koledar v cerkvi v Hrastovljah, na katerem je opis plena, ki so si ga Kubejci priborili v spopadu s Hrastoveljčani. Različni viri potrjujejo, da je bila živinoreja pri nas še kako pomembna gospodarska panoga, da so pri nas že davno redili različne vrste domačih živali kakor tudi različne vrste perutnine. Neizčrpen vir najrazličnejših pod...