Ostala je v spominu kot sestra Franja, že vrsto let pa je članica ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana, kjer z dramskimi predstavami navdušuje številne otroke. Zelo težko mi je bilo, saj sem morala biti na odru pol ure slečena. »Otroci so vsekakor zahtevnejša publika od odraslih, saj so zelo iskreni. In zato se mi zdi, da nisem po naključju pristala v gledališču za otroke.« Še vedno pa hrepeni po izzivih zunaj matičnega gledališča. A tokrat je beseda tekla predvsem o zaodrju, kjer se mnogokrat dogaja tudi spolno nadlegovanje, kar zadnje dni odmeva v medijih. Ne pričakuješ, da...