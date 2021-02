Slovenka ugrabila svoja otroka in ju odpeljala v Afriko

Medtem ko večina ljudi tiči doma in je naveličana vseh mogočih koronaukrepov, so se nekateri kljub vsemu odpravili v tople kraje, kjer so uživali ali še uživajo na rajskih peščenih plažah, plavajo z delfini, se potapljajo ob koralnih grebenih in okušajo lokalno kulinariko. Branko Đurić - Đuro se je oglasil s Kanarskih otokov. FOTO: posnetek zaslona Instagram Mnogi se nad njimi sicer zgražajo, češ, mi imamo policijsko uro in ne smemo niti v drugo občino, oni pa kar z letalom v svet. Spet drugi jim zavidajo, a se vseeno veselijo njihovih objav na družabnih omrežjih, da vsaj v mislih malo odpotuj...