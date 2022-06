Države Evropske unije, ki imajo morsko obalo, po najnovejšem poročilu zveze BirdLife International niso uspešne pri ohranjanju morskih ptic in njihovih habitatov. Pri nekaterih državah je opaziti napredek pri širjenju zaščitenih območij, pri nas pa so leta 2019 zaznali celo upad prizadevanj v primerjavi z letom 2014. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki je prevedlo omenjeno poročilo, je zapisalo, da na ozemlju Evropske unije gnezdi in/ali prezimuje 67 vrst morskih ptic. Nekatere med njimi so endemične, številne pa ogrožene tako na kopnem kot na morju. Morske ptice s...