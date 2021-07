Slovenija praznuje 30 let: kolo, piščal in trta so najstarejši na svetu

Odkar imamo svojo državo, samostojno Republiko Slovenijo, in izhaja časopis Slovenske novice, je bilo na našem območju nekaj izjemnih odkritij, ki niso pomembna le za nas, temveč imajo pomen za človeštvo. Eno takšnih je gotovo odkritje najstarejšega ohranjenega lesenega kolesa, ki je od februarja 2016 na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana. Kolo že tisočletja poganja ta naš svet, zato je odkritje arheologov pod vodstvom Antona Veluščka na Stari gmajni pri Vrhniki leta 2002, ko so najprej odkrili jesenovo kolo in nato še pripadajočo hrastovo os, nadvse pomembno. Raziskave so pokazale, da je staro...