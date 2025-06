Slovenija na zemljevidu pitnikov

Ob svetovnem dnevu rinfuze, ki je bil 16. septembra, so Ekologi brez meja predstavili za vse pomembno pridobitev: slovenski zemljevid pitnikov in drugih virov pitne vode, kot so fontane, korita, izviri, vodnjaki in tudi priklopi za avtodome. Po Sloveniji imamo okoli 1600 virov pitne vode, iz katerih si lahko brezplačno natočimo to najpomembnejšo tekočino. V Bruslju je potekalo prvo poizkušanje pitnih voda iz pitnikov. FOTO: Blaž Samec Jaka Kranjc iz nevladne organizacije Ekologi brez meja se strinja, da jim je uspela pomembna naloga, ki še ni končana, saj zagotovo niso popisali vseh virov pi...