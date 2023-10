Slovenija je postala prva nogometna sila na Balkanu

Ko gre, pač gre! Tako bi lahko rekli za nastope naše nogometne reprezentance, ki je korak od uvrstitve na evropsko prvenstvo. Po osmih tekmah od desetih v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 so varovanci selektorja Matjaža Keka prav na vrhu skupine H. Slovenija je pri 19 točkah. Še več, pa so vsi rekli, da smo lahko le in samo uspešni smučarji: Slovenija je med vsemi nekdanjimi bratskimi državami nekdanje Jugoslavije v najboljšem položaju ob zaključku kvalifikacij. »Čestitam fantom za 19. točko v kvalifikacijah. Zrušili smo tudi Belfast in zasluženo zmagali. Bila je težka tekma, takšna,...