Slovenija je domovina zvončkov

Nekoč je neki zbiratelj zvončkov navezal stik z vodjo Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani Jožetom Bavconom in želel naročiti sorto G. nivalis New York. »Seveda smo bili hudo presenečeni,« se je spominjal Bavcon. »Te sorte ni na našem seznamu!« Potem pa so s pomočjo Googlovega prevajalnika, ki je Novo Gorico povišal v sam New York, vendarle ugotovili, za kaj gre. Za zvončke je marsikdo pripravljen odšteti res zelo veliko denarja. Čeprav je Slovenija nekakšna domovina zvončkov, pa so dražbe najbolj prisotne v severnih deželah, posebno v Angliji. Takšna trgovina poteka večinoma po spletu. »Mi ...