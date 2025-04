Slovenija ima največ označenih poti v Evropi

V Sloveniji prihodki iz turizma ustvarijo 12 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP). Ker pa se država ponaša predvsem z gozdom, nam lahko ta prinese še bistveno več kakor samo lesna industrija. To naravno danost je treba izkoristiti, ena od možnosti so tudi gozdne učne in tematske poti. Vrnimo se pol stoletja v preteklost, v čas, ko se je hodilo v gozd izključno delat in ko si je dobršen del prebivalstva še mislil, da se je komu zmešalo, če je hodil samo na sprehod v gozd. Potem pa je ravno v tistem času nekomu le uspelo spremeniti naš pogled na gozd. To je bil gozdarski inženir Milan Cigla...