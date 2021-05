Slovenec ujetnik covida-19 pod Everestom

Po rekordni sezoni leta 2019, ko se je na Mount Everestu v nepreglednih kolonah zvrstilo kar 891 ljudi, 11 pa jih je umrlo, in lanski izgubljeni sezoni, ko je bilo osvajanje zaradi covida-19 zaustavljeno, so mnogi svoje sanje poskušali uresničiti letos. A okužbe so prilezle tudi na streho sveta. Že dobra dva tedna iz baznega tabora pod Everestom prihajajo skrb vzbujajoče novice o širjenju okužb. Poteka množična evakuacija plezalcev, ki bi radi osvojili vrh, in trekerjev, ki hodijo le do vznožja Everesta in nazaj. Treking vseh trekingov Iz baznega tabora pod najvišjo goro sveta poteka množična ...