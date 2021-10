Slovenec na dvoru Franca Jožefa

Anton Perko se je rodil leta 1833 v graščini Podgrad na Vranskem očetu Antonu Vincencu Perku in materi Jožefi Perko, rojeni Neumann. Rodbina Perko je bila lastnica treh dvorcev v Savinjski dolini: Podgrada, Stopnika in Ojstrice. Po otroštvu na Vranskem se je med letoma 1848 in 1861 šolal v Gradcu, Trstu, Pulju in Benetkah in dobil naziv mornariški častnik. Leta 1863 se je v Benetkah poročil z vdovo Matildo Bauer. Tri leta pozneje se je udeležil znamenite bitke med avstrijsko in italijansko mornarico pri Visu. Avstrijska mornarica je takrat izbojevala pomembno zmago pod poveljstvom admirala Wi...