Slovenci smo na pol

Dočakali smo zeleni covidni certifikat. Kaj menite? Imel bi ga, a ne znam priti do njega. 27 %

Že hitim ponj na eZdrav.si. 21 %

Poleti ostanem doma, mar mi je za te vaše certifikate. 52 %

Slovenija prevzema predsedvanje EU. Kako uspešni bomo? Imamo vse možnosti za uspeh. 32 %

Uspešni bomo toliko, kot bodo pustili veliki in vplivni. 27 %

Nič ne moremo spremeniti, v svet pa bomo poslali nekaj lepih fotografij z Brda. 41 %

Bo letošnji Tour spet slovenski? Da. 58 %

Ne. 42 %

Ob 30-letnici samostojnosti sta bili dve proslavi. Katera vam je bila bliže? Uradna državna. 55 %

Alternativna opozicijska. 45 %

Evo, šole je konec in številni so jo že ucvrli na počitnice. No, dobre polovice pa poletni oddih letos ne zanima, če sklepamo po tokratnih rezultatih ankete portala slovenskenovice.si in Nedeljskih novic.Slovenci smo res zgledno razdeljeni. Tako je na primer 55 odstotkom sodelujočih v anketi bliže uradna državna proslava ob 30-letnici samostojnosti, 45 odstotkov pa je navijalo za alternativno zborovanje na Prešernovem trgu.Da bo letošnja dirka Tour de France spet slovenska – kljub padcem naših kolesarjev –, meni 58 odstotkov anketiranih, preostali pa so bolj pesimistični glede nastopovinGlede predsedovanja EU smo manj optimistični: le tretjina napoveduje uspeh Slovenije, drugi pa menijo, da se pač moramo sprijazniti z usodo majhne in zato manj vplivne članice EU.