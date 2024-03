Slovenci rešujejo hrvaško ligo

Rijeka, Hajduk in Dinamo se na Hrvaškem prerivajo v boju za naslov državnega prvaka. Po 25 krogih je Reka pri 53 točkah, Hajduk jih ima 52, Dinamo s tekmo manj 48. Prvenstvo bo napeto do konca, navijaške strasti na vrhuncu. Na udaru pa so že sodniki.

»Med hrvaškimi sodniki je dovolj kvalitete. Menjava sodnikov je dodatna moč, ki prispeva k razvoju sojenja in promociji sodnikov. Hrvaški sodniki dobro promovirajo sojenje na tujem. O tem govorijo vsi, ki so sodelovali na teh tekmah,« je konec minulega meseca na izredni novinarski konferenci razlagal Bruno Marić, šef hrvaških nogometnih sodnikov. Pobarali so ga, ali je za ublažitev napetosti med klubi in proti sodnikom treba na pomoč poklicati tuje sodnike. Marić ni bil direkten, med vrsticami pa je pojasnil, da imajo Hrvati doma dovolj kvalitete. Nogometni svet pa s svojimi zakonitostmi hiti naprej s svetlobno hitrostjo, hrvaški sodniki domačih derbijev ne bodo sodili, Marić pa ni več šef sodnikov. Je že odstopil. Preteklo ni veliko Save, minilo je pet dni, na Hrvaškem pa se počasi sestavljajo po odmevnih razkritij iz VAR-sobe, kjer sodniške ekipe spremljajo tekme in pomagajo glavnemu sodniku.

Povišani toni

Pri razčiščevanju dogajanja v VAR-sobi bo pomagal tudi nekdanji sodnik Darko Čeferin. FOTO: Reuters

Sodu je izbilo dno gostovanje Hajduka v Varaždinu, kjer so Splitčani remizirali (1:1), čeprav je Marko Livaja v 78. minuti po podaji Filipa Uremovića povišal na 1:2 za Hajduk. »Soba VAR ni razveljavila zadetka brez neizpodbitnih dokazov. Res je, da niso imeli posnetka z nasprotne strani, so pa po posnetku, ki so ga imeli, ugotovili, da je šlo za prepovedan položaj. Vse so preverili,« je v bran sodnikom stopil zdaj že njihov nekdanji šef Bruno Marić. A ni ostalo le pri tem: v javnosti so se na profilu na facebooku Dnevnik nervoznog Hajdukovca od rođenja pojavili vsi domnevno sporni posnetki, in sicer po Hajdukovem remiju v Varaždinu. Na teh posnetkih je slišati tudi povišane tone med sodniki, kar je del stresnih situacij, ne glede na poklic.

»Sodniki si niso mislili, da bo posnetek objavljen. Če bi vedeli, da ga bo kdo zlorabil in zlonamerno širil … Niso vedeli, da bo šlo to v javnost. Zagotovo jim je nerodno, a to je življenjska komunikacija ljudi pod stresom brez primere,« je še dejal Marić v bran sodnikom, ki jih je prizadelo, da so se posnetki pojavili v javnosti.

Splitski Hajduk se bori za naslov, prav tako Rijeka in Dinamo. FOTO: Črt Piksi

Po vseh objavljenih posnetkih iz sobe VAR in pritiskih se je Marić odločil, da odstopi, na čelu sodniške organizacije je bil slaba tri leta. »Izključno zaradi groženj meni in moji družini. O vsebini groženj ne morem javno govoriti, ker jih obravnava policija in bodo zagotovo sledile kazenske ovadbe,« je Marić, po rodu iz Daruvarja, pojasnil, zakaj se je odločil za odhod. Še danes obžaluje, da so posnetki prišli v javnost, to je označil kot kaznivo dejanje. Hrvaška nogometna zveza je pričakovano sprejela Marićev odhod, za sojenje tekme pa angažirala sodnike iz soseščine, tudi iz Slovenije. Tako naj bi tekme na Hrvaškem sodil slovenski mednarodni sodnik Slavko Vinčić. To pa ni edina slovenska asistenca sosedom. Hrvaška nogometna zveza je imenovala poseben strokoven svet, njegova naloga bo analizirati dosedanje odločitve VAR. Član tega sveta bo tudi nekdanji slovenski sodnik Darko Čeferin, ki je bil v ta organ imenovan na priporočilo Uefe.