Slovenci po zadnjih dogodkih prestrašeni

Poznate darknet, temni splet, kjer je mladenič nabavil orožje? Po darknetu sem že brskal/a. 5 %

Prvič slišim za kaj takega. 42 %

Slišal/a sem že o tem, a mi ni dosti jasno. 53 %

Se bojite, da bi se morilski pohod zgodil tudi pri nas? Ne, panika je odveč. Pri nas smo precej bolj varni in zaščiteni kot npr. v ZDA. 35 %

Da, strah me je, ker je takšno dejanje možno in orožje enostavno dostopno. 65 %

Ste presenečeni nad razkritjem varnostnih organov, ki so preprečili morilski pohod mladega Gorenjca? Ne preseneča me, glede na razmere pri nas in po svetu. Samo vprašanje časa je, kdaj se bo komu skegljalo. 62 %

Šokiran/a sem, da so taki med nami. 28 %

Policija in mediji napihujejo zadevo; če je tip naročil orožje, to še nič ne pomeni. 10 %

Kot strela z jasnega je pred dnevi odjeknila novica, da so ameriški in slovenski organi onemogočili 21-letnega Gorenjca, ki je naklepal morilski pohod na osnovni in srednji šoli ter v romarskem središču na Brezjah.Prek tako imenovanega temnega spleta (po angleško darknet) je v Združenih državah Amerike, kjer je zakonodaja glede prodaje in nakupa orožja izjemno liberalna, kupil avtomatsko puško, pištolo in strelivo z namenom, da bi krenil na strelski pohod.Izdelal naj bi celo podroben seznam žrtev ter določil kraj in čas napadov. Na srečo je mladenič pri nabavi orožja uporabil kar kreditno kartico, na podlagi česar so ga ameriške varnostne službe še pravočasno izsledile. Nevarno pošiljko, ki je bila skrita v mikrovalovno pečico, so Američani prestregli ter o nevarnem posamezniku obvestili slovensko policijo, ta pa je mladeniča prijela in obvestila javnost.Zanimivo, da v anketi našega portala slovenskenovice.si in Nedeljskih novic velike večine sodelujočih razkritje ni presenetilo, čeprav živimo v tem pogledu v eni najbolj varnih družb. Samo slaba tretjina je bila denimo šokiranih.Strah pred strašnim kriminalnim dejanjem, kakršno je strelski pohod, je izrazilo kar 65 odstotkov anketiranih, le pet odstotkov je že kdaj brskalo po darknetu, slaba polovica zanj še ni slišala, dobra polovica pa je z obstojem temne plati svetovnega spleta seznanjena, vendar nič več kot to. No, zdaj je vse drugače.