Slovenci na morje, Hrvati na sneg

Ste na Jadranu v minulih dneh srečali slovenske policiste v uniformi? Ja, čisto mogoče. Pa ne le letos, že 14 let je tako! Slovenska policija poleti sodeluje s hrvaškimi varnostnimi organi na hrvaški obali v okviru mednarodnega sodelovanja pri zagotavljanju varnosti in zaščite turistov ter lokalnih prebivalcev. Gre za projekt Varna turistična destinacija, ki se je na Hrvaškem začel izvajati leta 1994 z namenom povečanja varnosti v času turistične sezone s preventivnimi ukrepi za preprečevanje kriminala in prekrškov ter z okrepljenimi nadzornimi aktivnostmi v prometu in na mejnih prehodih. Cilj projekta je zagotoviti varen prihod in bivanje turistov v Republiki Hrvaški. Na pobudo hrvaške policije so se od leta 2006 v projekt začele vključevati tudi druge evropske države, ki med turistično sezono na Hrvaško pošiljajo svoje policijske predstavnike. Število tujih policijskih organizacij, ki sodelujejo v projektu od začetka njegove izvedbe, neprekinjeno narašča.

Več kot 100 Ob odprtju letošnjega mednarodnega projekta Varna turistična destinacija je v Šibeniku na Hrvaškem potekala uradna slovesnost, ki so se je poleg visokih predstavnikov hrvaškega notranjega ministrstva in vodstva policije udeležili tudi predstavniki tujih policij, med njimi slovenski policisti. Na uradnem odprtju je zbrane nagovoril hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović. Pozdravil je vse tuje policiste, ki to poletje opravljajo naloge na različnih lokacijah po Hrvaški, in poudaril pomembnost njihove vloge pri zagotavljanju varnosti in pomoči turistom iz njihovih matičnih držav. Poudaril je, da je letos okrogla obletnica projekta in da v letošnji sezoni sodeluje 108 tujih policistov iz številnih držav članic Evropske unije pa tudi iz bolj oddaljenih držav, kot sta Kitajska in Južna Koreja.

Na štirih mestih

Danes skupaj izvajajo patrulje, preverjajo dokumente in nadzorujejo območja, kjer se zadržujejo obiskovalci, predvsem v turističnih središčih. Tako slovenska kot hrvaška policija si prizadevata za večjo varnost in zaščito prebivalstva, kar povečuje zaupanje med državama in omogoča učinkovitejše reševanje težav na obeh straneh meje. Poleti pridejo Slovenci na Hrvaško, pozimi pa Hrvati v Slovenijo, na smučišča. Slovenski kvartet je v Pulju (Istarska policijska uprava), na Krku (Primorsko-goranska policijska uprava), v Novalji (Ličko-senjska policijska uprava) in Šibeniku (Šibensko-kninska policijska uprava). Letos so slovenski policisti od 1. julija do 14. avgusta 2025 prisotni na območjih istarske (Andreja Vuk), primorsko-goranske (Drago Butara), ličko-senjske (Marjan Premzl) in šibensko-kninske policijske uprave (Goran Mihelčić). Njihova prisotnost na terenu pomembno prispeva k boljši medsebojni komunikaciji, hitrejšemu reševanju morebitnih težav in krepitvi občutka varnosti med turisti. V Šibeniku smo se srečali z Goranom Mihelčićem, kjer so še policisti s Češke, iz Severne Makedonije in Romunije.

Goran Mihelčić bo v Šibeniku do 15. avgusta. V delu zelo uživa in mu je predan, tudi na misiji na Hrvaškem. Foto: Drago Perko

Brez pooblastil

»Zjutraj se zglasim na enoti, potem se seznanim z novostmi preteklega dne. Potem sem dodeljen enoti ali patrulji. Tako obiščemo mestne ulice in glavne turistične točke ter plaže. Slovenski turisti me prepoznajo, odzivi so zelo dobri,« nam v Šibeniku, kjer je nastanjen in operativen, pove Goran Mihelčić. Na misiji je od 1. julija do 14. avgusta. »Prvič sem na takem delu, prijavil sem se na razpis in bil izbran,« nadaljuje 41-letni Goran, ki je že 23 let policist, zaposlen je na postaji Prometne policije Ljubljana. Že kot otrok se je navduševal nad policijskimi motorji, danes ima z njimi opravka. »Vsak policist vam bo povedal, da vsi policisti po vrsti radi pomagamo ljudem. Tudi sam. Največja nagrada je, ko slišiš besedo hvala,« nadaljuje.

Sem neke vrste most, tisti, ki povezuje.

Ne skriva: v delu zelo uživa in mu je predan. Tudi na misiji na Hrvaškem. »Precej aktivnosti je, dnevi hitro minevajo. Tu sem, da sem v pomoč tako hrvaškim kolegom kot slovenskim turistom, sem neke vrste most, tisti, ki povezuje,« nadaljuje Goran. Pooblastil na ozemlju Republike Hrvaške nima, temveč deluje kot podporna enota za izboljšanje komunikacije in sodelovanja med turističnimi obiskovalci in lokalnimi oblastmi. Vse tja do sredine avgusta, ko se bo turistična sezona polegla.