Slovenca s plugom do dveh kolajn na svetovnem prvenstvu v oranju

V Latviji se je minuli vikend oralo, na že 68. svetovnem prvenstvu v mestu Kuldiga so se namreč zbrali najboljši orači z vsega sveta. Tudi iz Slovenije, naše barve sta zastopala Igor Pate iz Dolenjega Kamenja pri Novem mestu in Anton Filak iz Gribelj. Slovenec je bil tudi sodnik Igor Hrovatič, na prvenstvu je bil še Marjan Kardinar, član svetovne organizacije oračev, orača Igorja je spremljal prijatelj Boštjan Bobnar, Antona pa sin Gašper in njegovo dekle Hana. Odprava se je domov vrnila z dvema kolajnama!

Lilo kot iz škafa

V torek so prispeli na Baltik, potem pa se pripravljali na tekmovanje, ki je potekalo v petek in soboto. »Prvi dan sem delal napake, a so jih drugi še več. Ni bilo niti slabo niti popolno. Drugi dan tekmovanja je deževalo, moker sem bil kot miš. A sem se potrudil na ledini in naredil tako, da je bilo treba iskati napake,« je svoj nastop na svojem že 14. svetovnem prvenstvu opisal 45-letni Pate.

Ko orje Igor, je njiva taka. FOTO: osebni arhiv I. P.

Tekmovalci so se merili v dveh kategorijah, v oranju strnišča (njiva po požeti pšenici) in ledine (travnika); slovenske barve je z obračalnim plugom branil Igor, s plugom krajnikom pa je tekmoval Belokranjec Anton Filak. Igor je tudi tokrat tekmoval s svojim traktorjem massey ferguson 382, ki mu dobro služi že vrsto let. Niti pluga ni menjal. »Traktor in plug sta že oprana in namazana, oba na zasluženem počitku,« nam je zaupal Igor. Vse skupaj, traktor, plug in Igor, se je izkazalo za dobitno kombinacijo, saj je domov prinesel dve kolajni! Lahko bi celo tri. »Prvi dan, ko smo orali strnišče, sem za pol točke zaostal za bronom. Morda so sodniki preveč gledali zastavo na traktorju,« pripomni Igor in ponosno pokaže bron za oranje ledine in lovoriko, medaljo in pokal za osvojeno 3. mesto v skupnem seštevku, kar je pri oračih najbolj čislana in spoštovana nagrada. Dobro se je odrezal tudi Filak, ki je zdaj 9. orač na svetu, v posameznih kategorijah pa je bil 11. in 9.

V Sloveniji leta 2027

S priznanjem in kolajnama ob mlaju, ki so ga postavili vaščani, ponosni na Igorja. FOTO: Drago Perko

Sosedje so Igorju tudi tokrat kot lani ob prvi kolajni v domači vasi postavili velik mlaj. Pričakali ga niso, saj sta Igor in Boštjan prišla iz Latvije sredi noči. »Pot se zavleče, tudi kak postanek je treba narediti,« pove Igor, zaposlen v podjetju Adria Mobil, ki mu je tudi tokrat prijazno posodilo avtodom. Kako dalje? Že lani je dejal, da bo oral do 50. leta. Nekaj je še ostalo. Prihodnje leto bo svetovno prvenstvo v Estoniji, leta 2025 na Češkem, potem pa vse bližje Sloveniji! Leta 2026 bodo gostitelji Hrvati, leta 2027 pa naj bi na vrsto prišla Slovenija. Igor se veseli, da bo lahko tudi pred domačimi navijači pokazal in še enkrat potrdil, kar je že obče znano – da spada v sam svetovni vrh oračev.