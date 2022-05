Sledilne zapestnice za smrtno nevarne nasilneže?

Znova smo priča tragični usodi ženske, ki jo je kljub ukrepu prepovedi približevanja pokončal njen mož. Statistika je zgovorna. Samo na območju PU Celje so policisti do konca aprila izrekli 74 ukrepov prepovedi približevanja, lani v enakem obdobju 83. V celotnem lanskem letu so izrekli 260 ukrepov prepovedi približevanja, v letu 2020 pa 287. V času ukrepa prepovedi približevanja so letos na območju PU Celje, poleg umora 7. maja 2022, na območju Dravograda, obravnavali še poskus uboja 7. januarja v Celju, ko je storilec z nožem napadel nekdanjo partnerico. Osumljeni je v priporu. Skupno so leto...