Ansambel Glas je pred petimi leti zmagal na festivalu Slovenska polka in valček s skladbo Kdor srcu sledi avtorjev Ivana Rakoviča, Vere Šolinc in drugih članov ansambla. Prav zdaj pa fantje predstavljajo novo skladbo Človek do ljudi. Tudi za ta valček je melodijo ustvaril Ivan Rakovič, Glasov pevec, besedilo je delo Mojce Vidmar, medtem ko so aranžma prispevali kar vsi člani ansambla, ki je na glasbeni sceni že 11 let, v trenutni zasedbi pa delujejo od leta 2014. Takrat se jim je namreč pridružil odličen vokalist in inštrumentalist Ivan Rakovič, ki se očitno dobro znajde tudi kot komponist. H...