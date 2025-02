Slavni kuhar navdušil mariborske dijake

Mariborska Srednja šola za gostinstvo in turizem je dala v tem letu v višjo prestavo, kot bi se lahko izrazili v avtomobilskem žargonu. Pred dnevi so namreč gostili že tretjega vrhunskega kuharja. Tokrat jih je obiskal priljubljeni in zvezdniški chef David Skoko iz hrvaške Istre. Gre za chefa svetovnega formata, ki je navdušil tudi takšne zvezde, kot je bil žal prehitro preminuli Anthony Bourdain ali pa Gordon Ramsey, verjetno največji promotor svetovne kulinarike. Slednjega je Skoko celo tako prevzel, da je pri njem ostal ves mesec.

Skoko si želi, da bi ga šola k sodelovanju povabila tudi prihodnje leto. FOTO: mediaspeed.net

Stalne oddaje na kanalih 24Kitchen in hrvaški televiziji so za Davida nekaj povsem običajnega. Nič nenavadnega ni torej, da so mu dijakinje in dijaki, ki jim je predajal svoje znanje, izkušnje in mnoge anekdote, jedli iz roke. Na šoli je kar dva dni dišalo po morskih dobrotah, ki so jih lahko na slavnostnem kosilu pokusili tudi vabljeni gostje, ki jih ravnatelj šole Dušan Erjavec šteje med prijatelje in ambasadorje mariborske šole.

Za poklice v gostinstvu in turizmu sta v štajerski prestolnici najbolj zaslužna Dušan Erjavec, ravnatelj SŠGT Maribor, in Mojca Polak, direktorica VSGT Maribor. FOTO: mediaspeed.net

Izziv, ki so ga učitelji vseh smeri, tako kuharstva, strežbe kot turizma, postavili pred svoje učence, so slednji opravili z odliko. To je na koncu še posebno poudaril tudi David Skoko, ki je omenil, da se veliko ukvarja s poučevanjem, a tako zavzetih in radovednih dijakov, kot so bili njegovi tokratni pomočniki, ni srečal že dolgo.

Dijakinji smeri turizem Leneja Fijavž in Neža Kuhar sta predstavili Istro in kraj Banjole, od koder prihaja Skoko. FOTO: mediaspeed.net

Sodelovanje s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Maribor ga še posebno veseli in zaupal nam je, da tudi prihodnje leto pričakuje vabilo. Takrat bo lahko novih kuharskih trikov naučil nove učence, ki jih šola na praznik zaljubljenih vabi tudi na okusne in zanimive informativne dneve.