Slavnejši med turisti kot domačimi kupci

Pred dnevi so na pobudo Čebelarske zveze Slovenije pridelovalci ustanovili Konzorcij evropsko zaščitenih slovenskih izdelkov in pridelkov. Eden od pobudnikov in predsednik konzorcija ter predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč nam je povedal, da bodo vsi pridelovalci skupaj promovirali slovenska živila, ki so zaščitena na evropski ravni. Slovenija ima trenutno na ravni EU zaščitenih 26 tradicionalnih živil, od kranjske klobase in kraškega pršuta do kočevskega medu in štajerskega bučnega olja. Zaščitena geografska označbaTrenutno je v konzorciju 17 pridelovalcev oziroma proizvajalce...