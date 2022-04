Razsežnosti obsežnega požara skladiščne hale v Vižmarjih 29. novembra lani so bile velikanske, saj je imelo na naslovu Plemljeva ulica 2 svoje prostore okoli 40 podjetnikov. Med tistimi, ki so izgubili vse, je tudi mladi slaščičar, 23-letni Klemen Jančič, ki je svoje podjetje Slaščičarna in pekarna Klemen odprl šele sedem mesecev pred požarom. Obsežen novembrski požar skladišča v Ljubljani, ko so gasilci preprečili še večjo katastrofo. FOTO: Gasilska brigada Ljubljana Mladenič je stvar zastavil resno, a kaj ko so v požaru zgoreli vsi stroji in aparati, ki jih potrebuje za svoje slaščičarsk...