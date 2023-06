Začel sem slikati z refoškom, saj sem želel močan pigment in izrazite kontraste. Ko pa sem ustvarjal motive iz Dolenjske, sem si takoj rekel, da ga moram narisati z lokalnim vinom. Cviček da drugačne odtenke barv, res pa je tudi to, da z vinom ustvarjena podoba še kakšna tri leta ali malo več spreminja barvo,« pravi Sebastjan Popelar iz Tržišča pri Sevnici, ki je znan po unikatnih darilih in spominkih, večinoma gre za ročna dela iz naravnih in lokalnih materialov. Z vinom ustvarjena podoba še kakšna tri leta ali malo več spreminja barvo. S posebnim občutkom govori o vinski vitici. »Je prezrt...