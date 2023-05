Slabost po vadbi

Kaj se zgodi, ko se zaradi vadbe počutite slabše kot na začetku? Razlogi za to so lahko očitni – ekstremna vročina vodi do dehidracije in izčrpanosti. Ali pa gre za tako imenovanega fitnes mačka, resnično stvar vse leto, in to vpliva na ogromno število rednih vadb.

Ne govorimo samo o tistih majhnih, pričakovanih stranskih učinkih, ki izhajajo iz treninga. Glede na študijo lahko maček v fitnesu vključuje bolečino, ki ljudem preprečuje sodelovanje v drugih življenjskih in delovnih dejavnostih, tako kot maček, ki ga povzroča alkohol.

Po besedah ​​ zdravnikov, osebnih trenerjev in nutricionistov ni jasne definicije za fitnes mačka. Nekateri ljudje omenjajo zapoznelo mišično bolečino kot fitnes mačka, vendar so simptomi lahko tudi huda bolečina, skrajna utrujenost, šibkost in slabost do 24 ur po vadbi.

Zakaj se po vadbi počutim grozno

Prvič, med vadbo se izpraznijo zaloge glikogena v mišicah. Ko se to zgodi, se telo bori za vzdrževanje ravni sladkorja v krvi, kar lahko povzroči, da se mnogi počutijo vrtoglavo in utrujeno. Hkrati s potenjem izgubljamo tekočino in s tem soli. To lahko povzroči padec krvnega tlaka, zaradi česar se lahko ljudje počutijo omotične.

Občutke slabosti in letargije lahko povzroči tudi kopičenje mlečne kisline v mišicah. Med treningom potrebujemo več kisika za razgradnjo glukoze in proizvodnjo energije. Toda med napornim treningom naše telo ne more zadostiti povečanemu povpraševanju po kisiku, in to vodi do proizvodnje mlečne kisline – zaradi česar se lahko ljudje počutijo slabe, šibke, imajo bolečine v trebuhu ali krče, pekoč občutek v mišicah.

Vse to pa bi morali biti začasni simptomi in ne smejo trajati po koncu usposabljanja. Če jih doživljate kot "mačka" med treningom, je to lahko znak pretiravanja z vadbo in neustrezne skrbi zase. Ti občutki so načini, s katerimi vam telo sporoča, da se morate ustaviti. Imeti krč med tekom zaradi kopičenja laktata pomeni "ustaviti se in počivati", ne pomeni teči skozi bolečino. Mnogi ljudje trpijo zaradi mačka v fitnesu, ker se preveč trudijo in pogosto ignorirajo signale svojega telesa, da bi morali prenehati.

Kako preprečiti fitnes mačka

Prilagoditev treninga in prehrane je prvi korak k izogibanju tem simptomom. Če šele začenjate telovaditi, ne pretiravajte. Začnite s krajšo in manj intenzivno vadbe. Postopoma prehajajte na daljše ali visoko intenzivne vaje. Sčasoma se bo vaše telo prilagodilo treningu, vključno z izgradnjo večje tolerance za mlečno kislino in vam bo omogočilo močnejši trening brez bolečin.

Splošno pravilo je, da bi morali svoje telo napolniti z energijo od eno do tri ure pred vadbo – že nekaj preprostega bo pomagalo.

Po vadbi je bistveno, da si vzamemo čas za počitek in nadomestimo izgubljeno tekočino, elektrolite in energijo. Za večino obiskovalcev telovadnice je dovolj majhen prigrizek, sestavljen iz ogljikovih hidratov in beljakovin, in nato obrok z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov v 12 urah po vadbi.