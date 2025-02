Slabo zaigrana lastna smrt

V teh dneh naj bi se možakar, ki sliši na ime Ryan Borgwardt in živi v mestu Watertown v ameriški zvezni državi Wisconsin, že drugič v zadnjih dveh mesecih znašel pred okrožnim sodnikom Markom Slatom v mestu Green Lake. Prvič je sedel na zatožno klop sredi decembra, ko so ga oblasti obtožile oviranja policijske preiskave (policija je sredi avgusta lani več dni neuspešno preiskovala njegovo lažno izginotje), zdaj pa ga čaka sojenje, na katerem mu lahko sodnik prisodi do 9500 evrov (10.000 dolarjev) kazni in devet mesecev zapora.

9500 evrov in devet mesecev zapora bi lahko bila kazen za prevaro.

Decembra ga je sodnik izpustil na prostost ob plačilu 480 evrov (500 dolarjev) varščine, še prej pa je Borgwardt izjavil, da ni kriv očitanega dejanja. Sodnik je bil sredi decembra še relativno blag do obtoženega, saj bo moral varščino plačati le v primeru, če se zdaj ne bo pojavil na sojenju. Pri sebi je imel le 20 dolarjev, odločil se je tudi, da se bo branil sam, čeprav je imel možnost, da bi mu sodišče dodelilo pro bono zagovornika.

Ryan Borgwardt FOTO: Green LakeCounty Sheriff Office

Ločitev Ryan Borgwardt vse od izginotja ni navezal stika s svojo družino. Ko je prvič stopil pred sodnika na okrožnem sodišču v Green Laku, so bili v sodni dvorani samo njegovi starši. Njegova žena, s katero je bil poročen 23 let, je že vložila tožbo za ločitev, zahteva tudi polno skrbništvo nad njunimi tremi otroki. Po mnenju lokalnih medijev ji te zahteve sodišče zagotovo ne bo odreklo glede na neverjetno pustolovščino, ki se jo je šel njen zdaj že nekdanji mož.

Kot bi se v zemljo vdrl

Borgwardt je 45-letni poročeni oče treh otrok. Lansko jesen so se o njem razpisali nekateri ameriški mediji, ko se je po treh mesecih, ko naj bi izginil neznano kam, »kakor da bi se v zemljo vdrl«, nenadoma predal policiji. Kot je zapisano v obtožnici, naj bi mesece raziskoval, kako bi enostavno izginil, proučeval je oblike smrtnih primerov na bližnjem jezeru Green Lake in kako globoko mora biti truplo utopljenega, da ne more izplavati na površje.

Bila je nedelja, 11. avgusta, ko je šel zjutraj z ženo in tremi otroki v cerkev, nato pa je, kot je lani decembra ob predaji razkril policiji, zagnal svoj načrt izginotja. V noči na 12. avgust se je iz domačega Watertowna odpeljal k 80 kilometrov oddaljenemu Zelenemu jezeru (Green Lake). Izbral ga je zato, je pozneje povedal policiji, ker je najgloblje v državi Wisconsin. S kajakom je odveslal na sredino jezera, kjer je najgloblje, tam napihnil zračno blazino, ki jo je imel s seboj, prevrnil kajak in na blazini odveslal na obalo. Mobilni telefon in škatlo z ribiškim priborom je vrgel v jezero, saj je bil prepričan, da bodo tako vsi mislili, da je utonil.

Zeleno jezero je izbral, ker je najgloblje. FOTO: Getty Images

Ko je z blazino prišel v bližino brega, se je zataknil v mulj in potreboval kar veliko časa, da se je splazil iz do pasu globoke vode. Bal se je, da bo policija našla njegova blatna oblačila, zato se jih je znebil ob cesti, ki je vodila do skrivališča, kjer je imel shranjeno električno kolo. Z njim je potem odkolesaril v 112 kilometrov oddaljeno mesto Madison, od tam je z avtobusom odpotoval v Kanado, na letališče v Torontu. Kot je pozneje povedal policiji, ga kanadski cariniki kmalu ne bi spustili čez mejo, saj ni imel s seboj vozniškega dovoljenja, to je skupaj s škatlo z ribiškim priborom vrgel v jezero. Iz Toronta je odletel v Pariz, pozneje pa v neko evropsko državo, katero, ni razkril, a policija domneva, da je bil v Gruziji.

112 kilometrov po zaigrani utopitvi je Borgwardt kolesaril do mesta Madison.

Izdajalski računalnik

Potem ko je žena 12. avgusta prijavila njegovo izginotje, je policija najprej iskala v okolici Watertowna, ko pa so na Zelenem jezeru našli prevrnjeni kajak, so pogrešanega iskali tam. Prečesali so jezero in našli mobilni telefon ter škatlo z ribiškim priborom. Predvidevali so, da se je utopil, zato so več kot mesec dni iskali njegovo truplo. A zaman. Šerif Mark Podoll je medijem povedal, da je policija za iskalno akcijo porabila 33.000 evrov (35.000 dolarjev). Vendar so sčasoma začeli ugotavljati, da je možakar zaigral lastno smrt.

33.000 evrov je porabila policija okrožja Green Lake za njegovo iskanje.

Ko so pregledali prenosni računalnik, ki ga je pustil doma, so našli fotografije, ki jih je potreboval za izdelavo potnega lista, sliko ženske iz Uzbekistana, s katero si je dopisoval, da je prenakazoval denar z ameriških bančnih računov na račun v tujini. Januarja lani je prekinil družinsko življenjsko zavarovanje v višini 360.000 evrov (375.000 dolarjev), denar prenakazal na račun v tujini in si kupil letalske vozovnice. Kot je decembra povedal šerif Podoll, so bili na podlagi vseh teh informacij že kakšen mesec po izginotju prepričani, da Ryana Borgwardta ni v Zelenem jezeru.

Iz Madisona je odpotoval v Toronto, od tam je odletel v Pariz. FOTO: Getty Images

Kot je Borgwardt povedal preiskovalcem, je na spletu večkrat preverjal, kako poteka preiskava o njegovem izginotju, prepričan je bil, da ne bo trajala več kot teden ali dva. Ker je doma pustil prenosni računalnik, da bi izginotje delovalo bolj verodostojno, je ves čas domneval, da bo policija prej ali slej odkrila, kaj se je dejansko zgodilo z njim. Policija predvideva, da je živel v Gruziji. Prvič so stopili v stik z njim novembra, ko so vzpostavili zvezo z rusko govorečo žensko, ki ga je nato povezala s policijo. Borgwardt je ameriškim oblastem posredoval 24-sekundni videoposnetek, v katerem jim je sporočil, da je na varnem. Policiji je pojasnil, da je svojo smrt zaigral zaradi »osebnih razlogov«. Kaj več ni hotel povedati.