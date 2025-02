Slab trener pomeni tveganje

Vadba v fitnesu? Odlična zadeva. Krepi telo, zbistri glavo in napolni baterije. A pod enim pogojem – da se je lotimo pravilno. Nepravilna vadba ni šala, ampak recept za poškodbe in težave. In to je točka, ko pride v igro certificiran trener. Ja, tisti z diplomo, certifikatom in kančkom zdrave pameti.

Pravi trener ni tam, da vas samo spodbuja z »Daj, še ena ponovitev!« Njegova (ali njena) naloga je, da vas varuje pred tem, da bi na napravi za fitnes izvedli akrobacijo, ki bi vam v trenutku podarila paket poškodb za več mesecev. Pravi trener je strokovnjak, ki razume anatomijo, biomehaniko in vse druge kompleksne izraze, ki v praksi pomenijo le eno: vajo boste naredili pravilno, brez tveganja za hrbet, kolena ali ramena.

Zlasti za začetnike je usposobljen trener zlata vreden. Ste že kdaj videli koga, ki je na napravi za veslanje videti, kot da vozi kanu po brzicah? Ali pa koga, ki dela počepe z utežmi in je pri tem videti, kot da bo vsak hip telebnil? Takšne napake so nevarne, a certificiran trener jih zna odpraviti oziroma še pomembneje – preprečiti.

Kardio, moč, gibljivost – vse bo v pravem razmerju. FOTO: Getty Images

Poleg varnosti je pomembna še učinkovitost. Pravi trener vas ne bo pustil, da izgubljate čas z vajami, ki ne prinašajo rezultatov. Namesto tega bo sestavil program, ki bo pisan vam na kožo. Kardio, moč, gibljivost – vse bo v pravem razmerju. Neizobražen trener? No, ta se bo morda naslonil na modne trende, ki so popularni na družbenih omrežjih, a daleč od tega, kar resnično potrebujete.

Preverite usposobljenost

Pa da ne pozabimo: slab trener lahko resnično škodi. Prevelike uteži, napačne tehnike, neupoštevanje vaših omejitev – to so recepti za katastrofo. Poleg tega neizkušeni trenerji pogosto priporočajo prehranske dodatke ali metode, ki so milo rečeno vprašljive. Tukaj je vedno pametno vprašati: »Od kod ti to?« Če odgovor ni povezan z znanstveno podlago, bežite stran.

Rešitev? Preprosta kot dober počep: preverite trenerjeve certifikate. Ima diplomo, certifikate uglednih organizacij, izkušnje? Odlično! Certificirani trener ni le nekdo, ki vas vodi po fitnesu – je vaš sopotnik na poti do ciljev. Ve, kaj dela, in to dela z razlogom.

Vadba v fitnesu je super stvar, a le če je varna in premišljena. Trener brez znanja je tveganje, ki ga ne potrebujete. Zato vlagajte v strokovno vodenje – vaše telo, zdravje in napredek vam bodo hvaležni.