Skuše prijemale, vendar zelo previdno

Julij in avgust, velikokrat tudi september in oktober (če sta topla) so meseci, ki jih lahko označimo kot sezono za najuspešnejši lov skuš. O tem smo se lahko zadnjega julijskega dne prepričali tudi v živo, ko sva se z ribiškim prijateljem odpravila na ribolov na znano pozicijo za to plavo ribo na morski meji med Slovenijo in Italijo. Skupaj sva jih namreč ujela kar 38. Priprave Zavedajoč se dejstva, da je rana ura zlata ura tudi za skušelov, sem moral iz Ljubljane kreniti proti morju že pred šesto uro, da sem nekaj po 7. uri lahko parkiral službeni avto in se odpravil v izolsko marino...