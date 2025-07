Skrbniška saga pretresa Nemčijo

Če ste se kdaj potikali po Nemčiji, zlasti po njenem severnem delu, ste najbrž kdaj pa kdaj naleteli na restavracije Block House, v katerih so se specializirali zlasti na pripravo zrezkov, biftekov in drugih specialitet iz mesa. Podjetje, ki ima v Nemčiji že 42 restavracij, nekaj pa še v Avstriji, Španiji in na Portugalskem, je leta 1968 ustanovil hamburški mesar, danes 84-letni Eugen Block, in od takrat mu je uspelo ustvariti verigo restavracij, ki spadajo v sam vrh nemških gostinsko-kulinaričnih ustanov. Pa kar koli si že mislite o kakovosti nemške kulinarike.

10 let sta bila poročena Blockova in Delling.

A v zadnjem času družina Block v Nemčiji ni znana samo po dobrih zrezkih, temveč tudi zaradi začetka nenavadnega sodnega procesa, ki bo vse do decembra potekal v sodni dvorani številka 237 kazenskega sodišča v Hamburgu. Zanimivo je, da poteka na strogo zavarovanem sodišču oziroma v sodni dvorani, kjer sicer sodijo udeležencem hudih kriminalnih dejanj ali celo terorističnega početja, pa čeprav gre za zgolj bolj ali manj povsem običajno zgodbo o tem, kateri od nekdanjih partnerjev bo dobil skrbništvo nad otrokoma. Glavna akterja zgodbe sta hčerka in dedinja imperija Block, 52-letna Christina Block in njen nekdanji mož, danski bančnik in finančni svetovalec Stephan Hensel. To, da je prav Christina Block, ena izmed članic nemške visoke družbe, glavna obtoženka v sodnem procesu, je tudi razlog za izredno zanimanje nemških medijev za dogajanje v sodni dvorani hamburškega sodišča.

6 ljudi, domnevno nekdanjih agentov izraelskega Mosada, naj bi sodelovalo pri ugrabitvi.

Vpleteni izraelski vohuni

Obtožnica Christino Block namreč bremeni, da je najela skupino ugrabiteljev, da so na silvestrovo leta 2023 iz zasede napadli Stephena Hensla in mladoletna otroka, stara 10 in 13 let, ko so gledali novoletni ognjemet v Henslovi podeželski hiši na jugu Danske, v neposredni bližini meje z Nemčijo. Kot je zapisano v obtožnici, je skupina šestih najetih napadalcev Hensla najprej napadla, ga zbila na tla, otroka, sina in hčerko, pa so najprej odvlekli v bližnji gozd, nato pa ju nesli čez potok do ceste, kjer jih je čakal avtomobil. Čez usta so jima prelepili lepljivi trak, da nista mogla kričati, enemu so celo zvezali roki. Napadalci naj bi otrokoma tudi grozili s smrtjo, saj naj bi eden od njih zavpil nanju, naj bosta tiho, drugače ju bodo ubili. Danska policija je na kraj dogodka prišla dokaj hitro, saj se je pri ugrabitvi sprožila alarmna naprava, ki jo je Hensel namestil na sinovo zapestje. Vendar so bili kljub hitremu odzivnemu času in pomoči sledilnih policijskih psov napadalci hitrejši in so se že odpeljali čez mejo v Nemčijo.

Christinaje obupana. FOTO: Marcus Brandt/Reuters

Otroka so odpeljali na kmetijo v južno nemško zvezno deželo Baden-Württemberg, kjer so ju zadrževali v avtodomu do 2. januarja 2024, ko je ponju prišla Christina Block in ju odpeljala v svojo vilo v Hamburg. Tam je otroka našla policija, ju mami odvzela in ju čez nekaj dni predala očetu na Dansko. Nemško državno tožilstvo je pri pisanju obtožnice obtožilo tudi nekdanjega znanega športnega televizijskega voditelja Gerharda Dellinga, trenutnega partnerja Christine Block, ker naj bi ji pomagal pri načrtovanju in koordinaciji ugrabitve. Da pa vse ne bi bilo preveč enostavno in le še ena zgodba o sporu o skrbništvu otrok ločenih staršev, naj bi, po mnenju tožilstva, poskrbel August Hanning, nekdanji vodja nemške zvezne obveščevalne službe BND (Bundesnachrichtendienst). Ta naj bi Blockovi pomagal priti v stik z nekdanjimi agenti izraelske obveščevalne službe Mosad, ki imajo posebno vohunsko in varnostno agencijo za opravljanje najrazličnejših kočljivih naročil. Tožilstvo verjame, da so pripadniki te izraelske zasebne vohunske družbe izpeljali ugrabitev otrok. Hanning je stopil v bran Blockovi in pred sodiščem zanikal kakršno koli vpletenost v dogajanje.

Skrbništvo očetu, mati obupana

Christine, njen partner Delling in njuni odvetniki so obtožnico na prvem naroku zavrgli kot popolnoma absurdno in zanikali kakršno koli krivdo. Blockova trdi, da z ugrabitvijo nima nič, da je varnostna služba ravnala na lastno pest oziroma da naj bi jim za to dejanje plačala njena zdaj že pokojna mama, ki je umrla nekaj tednov prej, preden se je ugrabitev zgodila. Njeni odvetniki so v uvodnem nastopu zatrjevali, da je Blockova obupana mati, ki so ji bili otroci nepravično odvzeti na Danskem. Christine in Stephan sta bila poročena med letoma 2008 in 2018 in imata štiri otroke, po ločitvi pa je prišlo do spora glede skrbništva za najmlajša otroka. Hensel je od ločitve živel v mestu Gråsten na Danskem. Leta 2021 sta najmlajša otroka v skladu z ločitvenim dogovorom tam obiskala očeta, po obisku pa Hensel ni spoštoval sodnega dogovora in otrok ni hotel vrniti materi.

Medijsko zanimanje Nemški mediji so zelo zainteresirani za spremljanje sojenja Christini Block in Gerhardu Dellingu. Pri sodišču v Hamburgu se je akreditiralo več kot 100 novinarjev, sodišče pa je že načrtovalo, da bo sojenje trajalo do decembra, in razpisalo 27 obravnav.

Začel se je sodni spor v Hamburgu, tamkajšnje višje deželno sodišče je dalo materi pravico, da izbere kraj prebivališča za najmlajša otroka, hkrati pa Henslu naložilo, da otroka vrne materi. Hensel se z odločitvijo ni strinjal, zavrnil je vrnitev otrok materi, prav tako psihološko oceno otrok, ki jo je zahtevalo sodišče. Pritožil se je na dansko sodišče, to pa je razsodbo nemškega sodišča razglasilo za nedopustno. Očetu ni bilo treba vrniti otrok ne glede na mednarodne predpise haaške konvencije o ugrabitvah otrok, saj je Danska edina država EU, ki samodejno ne priznava odločb sodišč drugih držav članic v sporih glede varstva in vzgoje otrok. Maja letos je dansko sodišče Henslu dodelilo popolno skrbništvo nad otrokoma. Na odločitev hamburškega sodišča pa bo treba še počakati.