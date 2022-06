Skodelica najboljše kave

Na letošnjem Celjskem sejmu je potekalo tudi tekmovanje za najboljšega slovenskega barista, se pravi strokovnjaka v pripravi kavnih napitkov. Prvak med slovenskimi baristi je postal Aleš Gorenc, ki ga je poleg laskavega naziva razveselilo tudi rojstvo otroka.

»Baristi niso samo ljudje, ki pritiskajo na gumbe,« pravi 30-letnik z Bleda, ki je do uspeha prehodil dolgo pot izobraževanja, ljubezen do kave pa se je pri njem pojavila že zelo zgodaj. »A tista ta prava ljubezen, ko sem se v ta napitek res poglobil, se je zgodila med študijem na fakulteti za gostinstvo in turizem. Skupaj z ljubeznijo do kave se je razvijalo zanimanje za pripravo okusnih koktajlov, sledila so prva tekmovanja barmanov. Nato evropsko šolsko tekmovanje AEHT, ki se ga lahko udeleži le en barman. Tako je profesor dobil idejo, ali bi kdo želel iti na tekmovanje baristov, ker šola že leta ni nikogar poslala. In to je bila tista odskočna deska, ki me je ponesla v svet kave,« je povedal državni prvak v pripravi kave Aleš Gorenc.

Največ znanja je pridobil, ko se je pridružil neprofitnemu združenju kavnih strokovnjakov Specialty Coffee Association (SCA). »Poleg tega sem se udeležil masterclassa z Agnieszko Rojewsko, ki je osvojila prvo mesto na svetovnem prvenstvu baristov. Dokončal sem dva spletna mojstrska tečaja z Irvinom Nastom, ki je najmlajši svetovni prvak v latte artu. Akademijo Lagsa za bariste v Italiji pa sem končal do črnega lončka, kar je najvišja raven v tako imenovanem latte artu. Skratka, kadar le lahko, grem na izobraževanja in seminarje ter nadgrajujem svoje znanje.«

Poleg izobraževanja v industriji kave je Aleš Gorenc v Londonu že končal Evropsko šolo barmanov ter se udeležil tekmovanj s sommelierskega področja, saj se zaveda, da mu to daje še dodatno širino, ki jo potrebuje, če želi biti res ustvarjalen in uspešen.