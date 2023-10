Sklenil se je projekt Slepi in slabovidni planinci po Slovenski planinski poti

Marsikdo bi rekel, zakaj slepi sploh rinemo v hribe. Gore niso le razgled, goro čutimo na svoj način. Zvečer, ko se vrnemo domov, se dobro počutimo, bili smo v dobri družbi, ki je kot velika družina, in si pomagali. Pojdimo naprej z odločnim korakom!« je slepi Miha Jakopin (z ženo Simono sta avtorja himne Odločen korak) pojasnil, kaj ga vleče v hribe in gore. Miha je eden tistih, ki so sledili svojim sanjam in stopali naprej z odločnim korakom, ne da bi videli pot. Verjeli in zaupali so svojim srčnim vodnikom in prostovoljcem, ki so minuli vikend v Ankaranu in na Debelem rtiču sklenili prostovoljski projekt Slepi in slabovidni planinci po Slovenski planinski poti (SPP).

Skupaj zmorejo.

Skupaj so izvedli 140 pohodov, prehodili več kot 97.500 kilometrov in osvojili celo Triglav. S skupnimi močmi so premaknili meje mogočega. Od 8. februarja 2020 do danes so po SPP popeljali več kot sto slepih in slabovidnih planincev, planinska doživetja so jim omogočili spremljevalci. Pridružili so se jim inPlaninci z okvaro sluha, gibalno ovirani in nevrorazlični AMA. Tako se je na inkluzijskem pohodu ob prazniku slovenskega športa na Obali zbralo več kot 300 inPlanincev in njihovih spremljevalcev iz vse Slovenije, tudi gostje iz Hrvaške in Italije so prišli. Skupaj so zaznamovali tudi 70 let SPP, 130 let Planinske zveze Slovenije, dan slovenskega športa in mednarodni dan znakovnih jezikov.

Premik s kavča

Zbrani v Ankaranu so akciji postavili piko na i.

Da je akcija vse leto tekla nemoteno, gredo zasluge Odboru PZS za planinstvo invalidov in oseb s posebnimi potrebami – odbor inPlaninec – ter Kulturno-prosvetnemu in športno-rekreativnemu društvu (KPŠRD) slepih in slabovidnih Karel Jeraj. »Brez ekipe prostovoljcev in toliko izpeljanih pohodov ne bi mogli osvetliti izjemne želje posameznikov po osvajanju gora in potrditi tega, kar inPlaninci sami pri sebi že dolgo vemo: da zmorejo, da so pomemben del družbe, da niso le opazovalci ali celo breme družbi. Z nekaj pomoči in spodbude so se premaknili s kavča. Za del dneva smo jim iz rok vzeli elektroniko in jim omogočili stik z naravo, svež zrak in družbo. A ni to lepo? InPlaninci niso edini, ki so z nami in zaradi nas redni obiskovalci gora. Tudi marsikateri prostovoljec, ki jih spremlja, bi kdaj ostal doma, tudi njegovo življenje je zdaj bolj polno in vedro,« je bil po koncu pohoda vidno navdušen Jurček Nowakk, skupaj z namestnico Marjeto Čič gonilna sila akcije.

Želja in ambicij jim ne manjka: med letoma 2024 in 2026 bodo inPlaninci hodili po evropskih pešpoteh pa kak tritisočak bi radi osvojili. Predsednik PZS Jože Rovan in Nowakk sta najbolj prizadevnim in predanim inPlanincem in njihovim spremljevalcem podelila priznanja PZS. Zlati častni znak PZS je prejela Ivana Leskovar, srebrni častni znak PZS Stojan Rozman, bronasti častni znak PZS pa Marjan Bogataj, Polonca Bogataj, Sašo Dreven, Marija Metlika, Silvo Oražem, Blaž Urh in Miran Žakelj.