V oddaji Znan obraz ima svoj glas je tekmoval tudi Matevž Derenda, ki se je širši javnosti predstavil v zadnji sezoni šova Slovenija ima talent. 26-letni sin naše vrhunske pevke Nuše Derenda, s katero imata veliko skupnega, je sicer član fantovske pop skupine Booom! Kot pravi, je preprost fant iz Artič, ki obožuje glasbo. »Vedno sem pel in plesal zraven radia, pozneje pa sem ga zamenjal za odre. Tam nastopam v muzikalih, kot so Vesna, Briljantina, Druščina, ter kot pevec in pisec v skupini Booom!, sinhroniziram pa tudi risanke.« Bolje smo ga spoznali v letošnji sezoni Znan obraz ...