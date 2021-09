Šifra: Študij

Moja hči se bori na faksu in ji ne gre najbolje. Sam ji svetujem, naj zamenja in najde nekaj, kjer ji bo šlo lažje. Ona pa kar sili po svoje. Kaj naj naredim?



Pozdravljeni! Vem, da vas skrbi za otroka, vendar ji trenutno s svojo trdostjo in pritiskom prej škodujete kot koristite. V dobri veri naredimo starši marsikaj narobe. Vaš otrok je odrasel, dajte mu spoštovanje, ki ga zasluži odrasel otrok. Če vidite, da se uči in se trudi, potem jo podprite pri njeni odločitvi, če vidite, da je lenobna, potem imate pravico vzeti nekaj njenih ugodnosti, saj je še vedno odvisna od vas. Kot jaz vidim, je to zelo odgovorna oseba in je videti, da se trudi. Toda tako progresije kot tranziti so zelo naporni in res na trd način pritiskajo nanjo, tako je več strahu, manj zaupanja vase in od tod tudi slabši šolski rezultati. Punca bo doživljala tovrstni pritisk še kako leto in pol, potem pa bo zopet več vetra v njena jadra in jo bo življenje podprlo in ne bo toliko bremen in napora. Zaupajte vanjo in ne dodajajte pritiska s svojimi prepričanji in iskanji rešitev. Ko gre za odrasle otroke, je res nujno, da jim dovolimo, da se učijo iz svojih napak, in da jim zaupamo, da bodo iz napak dozoreli, nekaj spoznali. Glede na to, da je kot otrok žela le šolske uspehe in je tokrat dejansko prvič v krizi, je to zanjo celo dobro, saj se bo naučila boriti, se truditi, spoznala bo svojo moč. Moj nasvet je, da jo podprete z vero vanjo, saj je to tisto, kar res potrebuje. Se bo zdelo, da napreduje počasi, vendar se bo tudi to obrnilo in bodo prišla leta, ko bo zopet bolj samozavestna, imela bo manj dvomov in strahov in bo hitreje napredovala. Koristne bi bile tudi dihalne vaje za sproščanje in učenje vizualizacije, da vnaprej podoživi izpit in si naslika, kako je uspešna in srečna. Ker se v tem času večkrat sooča s strahovi, zaradi katerih otrpne, jo spodbujajte k rednim sprehodom v naravo. Naj je prosti čas res prosti čas, ko bo pozabila, se razbremenila in si nabrala nove energije. Še enkrat: zaupajte vanjo, ona to zmore. Če bo morala zaradi vas pustiti, bo nastala globoka zamera, ki je ne bo lahko pozdraviti.

