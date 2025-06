Shujšati, pa tudi če umremo

Nekoč so bile v modi polne postave, v našem stoletju pa se zdi, da vsi, moški in ženske, nenehno hujšajo. Obsedenost z vitkimi telesi nas je pripeljala do takšnih skrajnosti, da smo si pripravljeni celo škodovati, da bi ustrezali standardom, za katere vemo, da niso niti normalni niti zdravi. Od kod ta potreba? Kaj nas žene v to? »Idealna podoba telesa se skozi čas precej spreminja, gre za posledico prepletov širših družbenih, kulturnih, ekonomskih in celo tehnoloških sprememb. Medtem ko so bile v preteklosti, recimo v renesansi, polne postave povezane z bogastvom, plodnostjo in zdravjem, v da...