Šest operacij in božja pomoč

Poškodbe so sestavni del športa. To sta na svoji koži izkusila tudi Mariborčana Klemen Kosi in Boštjan Kline, alpska smučarja, ki sta skupaj gulila šolske klopi. Danes si vsak po svoje prizadevata za vrnitev v svetovni pokal. »Po 713 dnevih negotovosti in trdega dela sem se vrnil na tekmovanja. Največja zahvala gre vsem mojim bližnjim, družini, doktorjem, fizioterapevtom, kineziologom, podpornikom in vsem tistim, ki ste mi na tej dolgi in turbulentni poti pomagali. Pripomogli ste, da je prišel dan, ko sem lahko spet stal v startni hišici, kot že tolikokrat doslej, pa vendar tako daleč n...