Nega pet let neostriženega bernskega planšarja FOTO: Zavetišče Horjul

Na spletnih straneh zavetišč za živali je to pomlad največ žalostnih in krutih zgodb povezanih z zavrženimi mačkami.

Pozor, mikrosporija

Nevarna bolezen

Vir okužbe z mikrosporijo so najpogosteje mlade muce brez doma, ki še nimajo dodobra razvitega imunskega sistema, ali tiste z oslabljenim. Četudi je glivična bolezen ozdravljiva, pa drago zdravljenje lahko traja tudi do šest mesecev, odvisno od stopnje prizadetosti. Pri ljudeh se kaže kot okrogel izpuščaj, koža na tem mestu je tudi luskinasta in pordela, pri mačkah pa najpogosteje v obliki brezdlačnih mest na glavi in tačkah.

900 evrov lahko stane večmesečno zdravljenje mačke z mikrosporijo.

Veterinarji in oskrbniki iz številnih slovenskih zavetišč za živali imajo te dni ogromno dela z zavrženimi psi in mačkami. Kot lahko razberemo z njihovih spletnih strani, jih nenehno kličejo ljubitelji domačih živali, ki v okolici svojih domov ali naselij opažajo številne zavržene mačje mladičke oziroma zapuščene (breje) mačke v slabi telesni kondiciji. Žal ne manjka niti primerov, ki so posledica krutega ravnanja z njimi.Daleč največ ostrih komentarjev je bila deležna objava Zavetišča za živali Maribor na facebooku, da jim je prejšnjo nedeljo nekdo pred vrati pustil kletko z mačko in petimi mladiči, ki so še vedno sesali mleko pri mrtvi materi.Še ostrejši so komentarji ob nazornih fotografijah mačke in njenih mladičev, ki jih je nekdo tik pred prvomajskimi prazniki odvrgel iz avta v občini Šenčur. Mladiči tega niso preživeli, mačka pa je poginila med prvo pomočjo v zavetišču Horjul. Med komentarji izstopata dva. Eden je zapisal, da ne vemo, kako ljudem še dopovedati, da je mačk preveč.Poskrbeti je treba le za sterilizacijo svojih živali in javljanje lokacij »prostoživečk«, da skupaj preprečimo njihovo nepotrebno trpljenje, je še dodal. Spet druga pa pravi, da lahko jokamo, kričimo in obsojamo do onemoglosti, a dokler ne bo strogih kazni za tako početje, se bo to dogajalo v nedogled. Škoda pa da je, ker ljudje ne morejo pravično, kar po domače, kot to počnejo oni, kaznovati teh izmečkov, kot se reče, zob za zob.Razburile so tudi fotografije psa (bernskega ovčarja), ki ga pet let ni nihče počesal, tega ni nazadnje pustil niti veterinarjem. Na koncu jim ga je uspelo tako kastrirati kot ostriči, kmalu pa mu bodo poskusili najti dom, kjer bo član družine.Ker je plašen in ne mara velikih samcev, mora to biti nekdo z izkušnjami in sposoben pravilnega ukvarjanja z njim. Na strani zavetišča Horjul na facebooku so ljudje med drugim zapisali, da se takšne tragične zgodbe ne bi smele dogajati, da upajo, da je inšpekcija ukrepala z najvišjo možno kaznijo zoper lastnika, ki je psa zanemarjal ... Vse pa pove komentar: »Dragi ljudje na VURSU in drugi akterji v tej mreži, dobro jutro, uredite že vendar ta dodani osnutek k zakonodaji. Lastnik živali je lahko samo odgovoren človek! Živimo sredi civilizirane družbe in v dobi digitalizacije!«​Vsi, ki prihajate v stik z mačkami brez lastnika in jih rešujete ali celo posvajate mimo zavetišč, bodite pri rokovanju z njimi oziroma crkljanju previdni. V zavetišču Zonzani so namreč zapisali, da so 23. aprila iz Velenja k njim prepeljali štiri male mucke. Takoj po prevzemu so jih peljali na veterino, tam pa so ugotovili, da imajo hudo mikrosporijo. Ker je to zelo nalezljiva glivična okužba kože in se prenaša tudi na človeka, je vsakega najdenčka najbolje prepustiti zavetišču, kjer ga veterinarsko pregledajo in pozdravijo, po vsakem dotiku mačke pa si obvezno razkužite roke.