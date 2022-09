Šele drugi vinski kralj

Na Pozdravu trgatvi 2022 pri Vrazovi kapelici v Cerovcu, ki jo je organiziralo TKD Ivanjkovci, so ob tekmovanju v kuhanju v kotličku, postavljanju klopotca in podelitvi priznanj še okronali novega vinskega kralja Jeruzalemsko-Ormoških goric, ki je tokrat nadomestil vinsko kraljico. Ob slednjih imamo tako v Sloveniji zdaj dva vinska kralja, oba iz štajerskega vinorodnega okoliša. Kogovskemu, Jakobu Lukmanu, ki je bil okronan lani, se je pridružil Tilen Sedlak, 31-letni vinar, ki je po poklicu medicinski tehnik.

Njegova življenjska filozofija temelji na zgodbi vino kot življenje, ki jo je lansiral v javnost v preteklih dveh letih. »Koliko energije ljudje velikokrat porabimo za to, da nečesa ne bi sprejeli, in se temu temeljito izmikamo! Moja pot se je začela na tak način. Z vsemi štirimi sem se upiral vinogradništvu in vinarstvu ter se iskal v nekih drugih zgodbah. In potem se zgodil v meni preskok, da se enostavno moram prepustiti notranjemu glasu in postati to, za kar sem se rodil. In postal sem vinogradnik in vinar. Učil sem se, eksperimentiral, pustil grozdnemu soku, da mi sam pokaže pot. Vino kot življenje pa je zgodba vina, ki se prepleta s poezijo edinstvenega pesnika in prozaista Uroša Preloga.«

Tilen skupaj s starši obdeluje vinograde v Hermancih v občini Ormož ter v Halozah v občini Cirkulane. Dva različna, a vendar tako sorodna svetova: »V Hermancih so peščena tla in sončne lege, odlične za pridelovanje zdravega grozdja, haloška mineralno-kamnita tla z ugodno talno klimo in gričevnato lego pa spadajo med pet odstotkov najboljših leg za vinsko trto na svetu. In ko to nekako združiš, ugotoviš vzajemno povezavo, ki ne sme biti ločnica, temveč skupna pot.«

Z nagrajenim Gúru Grigiom

Sedlak nadaljuje, da mu brez pomoči prijateljev in družine ne bi uspelo: »Skupaj stojimo za blagovno znamko S vino, ki vse uspešneje prodira na trg, o čemer pričajo številna priznanja in nazivi. Denimo: Gúru Grigio, sivi pinot, letnik 2020 – šampion in prva sorta na ocenjevanju Vina Ptuj 2020; sauvignon, letnik 2021, šampion na ocenjevanju Vina Ptuj 2021; šipon, srebrna medalja na ocenjevanju vin v Gornji Radgoni 2022 ... Z družino želim delati tudi uležana, a vendar sveža suha vina in sladko paleto muškata ter muškatno penino.«

Ob koncu je novi vinski kralj razložil, od kod nekoliko nenavadna imena vin Gúru Grigio in Čehek. »To sta moja učitelja. Najprej Čehek, vino za brizganec, poimenovano po poimenovanju za mladega fanta v mojem domačem Obrežu. Gúru Grigio me je naučil pomembnih lekcij, ki bi jih takole strnil: 'Ko sem stopil na pot vinarstva in vinogradništva z nakupom hišice z vinogradom v Halozah, se mi ni sanjalo, da se bom ukvarjal z vinom, da se bom zaljubil v naravo in da se bom soočil sam s sabo.' Nič ni samoumevno in ne predvidljivo, če stopaš po poti, ki ji zaupaš ti in ljudje, ki verjamejo vate. Tako je tudi sedaj, pot vinskega kralja je zame polna novih izzivov in novih zgodb, predvsem pa povezovanja in združevanja različnih akterjev ter ustvarjanja novih zgodb, ki jih piše vino kot resnica.«