Šekasta srna je redkost, ki jo cenijo tudi lovci (FOTO)

V lovišču Lovske družine Stoperce (ZLD Ptuj-Ormož) so lovci konec maja opazili redek pojav v naravi. Na tamkajšnjih travnikih se je pasla šekasta srna s številnimi belimi lisami na svetlo rjavi dlaki. Pri tem je zanimivo, da ni imela belih zaplat le na zadnji polovici telesa in nogah, temveč tudi tanko progo na glavi, ki se je vlekla od smrčka pa vse do ušes. Izrazit primer levkizma – srna Bela, ujeta v objektiv leta 2018. FOTO: VILIBALD MARIČ Ko sta se njeni fotografiji pojavili na facebooku Lovske zveze Slovenije, so seveda sledili številni komentarji. Njihova skupna želja je, da bi mo...