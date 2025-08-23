KULTURNA DIPLOMACIJA

Sedite z mladimi. Prisluhnite prihodnosti

Na Brdu pri Kranju se je srečalo 200 mladih umetnikov, ki ustvarjajo muzikal Otrok miru in razpravljajo o udeležbi novih generacij v globalnih zadevah.
Fotografija: Slovenski mladinski orkester na vaji FOTO: SMO
Slovenski mladinski orkester na vaji FOTO: SMO

Gordana Stojiljkovićgordana.stojiljkovic@slovenskenovice.si
23.08.2025 ob 19:00
Med 13. in 23. avgustom 2025 v Sloveniji poteka pomemben mednarodni dogodek, v okviru katerega se je na Brdu pri Kranju srečalo 200 mladih umetnikov 19 različnih narodnosti. Dogodek vključuje edinstven mednarodni mladinski koncert in dialog o smiselni udeležbi mladih v globalnih zadevah, v skladu s težnjami Pakta Združenih narodov za prihodnost, ki ga je soglasno sprejelo vseh 193 držav članic Združenih narodov.

Mladi prihajajo v našo državo iz Združenega kraljestva, Turčije, Italije, Japonske, Madžarske, Pakistana, Črne gore, Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Španije, Združenih držav Amerike, Rusije, Francije, Romunije in Walesa ter Slovenije, med njimi tudi mladi s kriznih območij, kot sta Ukrajina in Palestina. »S tem je projekt pridobil pomembno mednarodno razvojno in humanitarno razsežnost, saj mladim iz okolij, ki jih še danes pretresajo vojne, razseljenost in družbena negotovost, omogoča ustvarjalno sodelovanje in vključitev v globalni dialog,« pojasnjujejo na zunanjem ministrstvu, ki je projekt podprlo tudi finančno.

Mednarodni projekt

Gre za mednarodni projekt SIT DOWN – Peace Child, ki letos poteka v čast 80. obletnici ustanovitve Organizacije združenih narodov in konca druge svetovne vojne. V sodelovanju z mentorji mladi v tem poletnem orkestrskem kampu ustvarjajo muzikal Otrok miru. Gre za ganljivo zgodbo o moči sodelovanja, dialoga in skupne vizije prihodnosti. Posebnost projekta je, da sami soustvarjajo zgodbo, pri čemer razpravljajo o ključnih izzivih našega časa; od pomena OZN, reforme globalnega upravljanja, podnebnih sprememb in mirovnih procesov do vprašanj, ki jih nagovarjajo osebno: ljubezen, solidarnost, razdvojenost in upanje, pravijo na zunanjem ministrstvu.

Mladi glasbeniki bodo muzikal Otrok miru predstavili v ljubljanskih Križankah in dunajskem Konzerthausu. FOTO: Darja Štravs Tisu
Mladi glasbeniki bodo muzikal Otrok miru predstavili v ljubljanskih Križankah in dunajskem Konzerthausu. FOTO: Darja Štravs Tisu

»SIT DOWN – Peace Child ni le muzikal, temveč gibanje, ki mladim omogoča, da glasno, srčno in ustvarjalno spregovorijo o svetu, kakršnega si želijo. V letu, ko Slovenija že drugo leto opravlja mandat nestalne članice Varnostnega sveta OZN in ko praznujemo 80-letnico te organizacije, je to močno sporočilo o naši zavezanosti miru, multilateralizmu in vključujoči diplomaciji,« je ob prevzemu častnega pokroviteljstva poudarila podpredsednica vlade in ministrica Tanja Fajon.

SIT DOWN – Peace Child ni le muzikal, temveč gibanje, ki mladim omogoča, da glasno, srčno in ustvarjalno spregovorijo o svetu, kakršnega si želijo.

Mladinski forum

V okviru projekta na Brdu pri Kranju poteka tudi mednarodni mladinski forum o vključevanju mladih v globalno upravljanje, kjer bodo svoje poglede in rešitve predstavili neposredno odločevalcem, diplomatom in strokovnjakom. To je priložnost za iskren dialog o prihodnosti sveta in vlogi mladih pri njenem soustvarjanju, ki bo temeljilo na deklaraciji OZN o prihodnjih generacijah, pojasnjujejo na zunanjem ministrstvu. V majhnih skupinah bodo mladi namreč razmišljali o deklaraciji, ponudili ideje za okrepitev njenega izvajanja in raziskali načine za izboljšanje sposobnosti OZN, da ohrani svoje temeljne vrednote in zaveze.

V sodelovanju z mentorji mladi na poletnem orkestrskem kampu ustvarjajo muzikal Otrok miru. FOTO: SMO/Instagram
V sodelovanju z mentorji mladi na poletnem orkestrskem kampu ustvarjajo muzikal Otrok miru. FOTO: SMO/Instagram

»Projekt je živ dokaz, da lahko kulturna in znanstvena diplomacija presegata meje, gradita zaupanje in navdihujeta k skupnemu delovanju za mir. Slovenija ostaja zavezana temu, da mladim ponuja prostor, kjer njihov glas odmeva tako doma kot v svetu,« je dejala Nataša Kos, vodja sektorja za kulturno in znanstveno diplomacijo na zunanjem ministrstvu.

Koncerta v Ljubljani in na Dunaju

Vrhunec slovenskega dela projekta bo nocoj (23. avgusta) v Križankah, ko bo tudi v okviru Ljubljana Festivala muzikal Otrok miru prvič ugledal luč sveta. Mednarodna predstavitev bo sledila 23. oktobra, ko bodo mladi na predvečer dneva Združenih narodov muzikal predstavili v dunajskem Konzerthausu z jasnim sporočilom, da Slovenija verjame v moč kulture, dialoga in mladih kot nosilcev miru.

Poletni orkestrski kamp Slovenskega mladinskega orkestra je program, kjer se mladi glasbeniki prek druženja in vaj spoznavajo z delovanjem pravega simfoničnega orkestra. FOTO: Mediaspeed.net
Poletni orkestrski kamp Slovenskega mladinskega orkestra je program, kjer se mladi glasbeniki prek druženja in vaj spoznavajo z delovanjem pravega simfoničnega orkestra. FOTO: Mediaspeed.net

23.

avgusta bo muzikal Otrok miru prvič ugledal luč sveta v okviru Ljubljana Festivala.

»Gre za primer kulturne diplomacije v praksi, kjer se umetnost povezuje z izobraževanjem, mednarodnim sodelovanjem in zagovorništvom. Otrok miru je dokaz, da kultura ni samo spremljevalka politike, ampak ustvarjalka priložnosti in dolgoročnih partnerstev, ki krepijo našo družbo, gospodarstvu dajejo trajne vrednote spoštovanja človekovih pravic in solidarnosti ter dokazujejo, da je sobivanje na tem planetu mogoče,« je še dodala Kosova.

