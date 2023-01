Konec starega in v začetku novega leta radi sprejemamo novoletne zaobljube, ne le tistih, ki so vezane na zdravje (denimo: zdaj pa res ne boste več jedli sladkarij ali boste šli dvakrat na teden v fitnes), ampak tudi tiste, povezane s stanovanjem, domom. Da res ne boste več pospravljali za otroki in ne boste vsega puščali za konec tedna, na primer. Držite se načrta in nered bo preteklost. Pametna organizacija je zlata vredna, naredite načrt in se ga držite, potem bo vzdrževanje čistoče doma lahko. Najprej je treba opraviti generalko, veliko čiščenje vsega, potem pa slediti načrtu, ki je...