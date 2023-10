Še zadnja letošnja superluna je tu

Tokratna polna luna je posebna. Ne samo zato, ker je četrta zaporedna superluna v letu 2023, ampak je obenem zadnja superluna v tem letu ter označuje konec zelo lunskega poletja. Poglejmo, kaj prinaša za vsako znamenje.

Oven

Čas je, da stopite pod žaromete. Ker je ta polna luna v vašem znamenju, vas lahko njena energija navda s strastjo, željo in navdušenjem. Morda bodo zdaj dosegljivi zelo zaželeni cilji, projekti ali sanje, za katere ste se trudili zadnjega pol leta. Stojte pokončno in pokažite svetu, da ste pripravljeni uživati v svojih zmagah.

Bik

Vzemite si nekaj časa za počitek in polnjenje baterij, saj se lahko zaradi te lune počutite malce utrujeni. Prisluhnite svojemu naravnemu ritmu, in če je mogoče, si odmerite več časa za sproščanje. Privoščite si spa, dlje spite ali popoldne zadremajte. Obenem se lahko zgodi preobrat v projektu v razvoju in dobite moč, da ozdravite svojo preteklost, opustite in greste naprej.

Dvojčka

Vaše družabno življenje se bo kmalu razgrelo! Polna luna vas spodbuja, da ste videni, slišani in poznani. Zato bi bilo super, da obrišete prah s svoje table vizije, ki kaže, kaj želite manifestirati v prihodnjem letu, in pomislite na znance, kdo vam lahko pomaga. Verjetno se boste udeležili vznemirljivega dogodka, če pa ste samski, uporabite to ognjeno moč za spletne zmenke ali spoznavanje novih ljudi prek svojih prijateljev.

Rak

Moč je v vaših rokah, pridete pa lahko do velikega vrhunca ali prelomnice v svojem poklicu, ambicijah ali karieri na splošno. Ozrite se na zadnjih šest mesecev. Morda vas čaka napredovanje, kakšna ponudba za delo, nov mejnik ali pa kakšno poslovno priznanje.

Lev

Čas je, da stopite iz svoje cone udobja. Septembrska polna luna vas bo napolnila z energijo, ki bo zadeve malce pomešala. Morda že dosegate prelomnico ali vrhunec pri svojih mednarodnih poslovnih projektih, lahko povezanih z akademiki, duhovnostjo, mediji ali zakoni, lahko pa je povezano tudi s potovanji.

Devica

Za vas bo v ospredju intimnost, saj boste želeli oceniti, kako resnično močni so vaši odnosi. Če se s partnerjem ne razumeta najbolje, se bo to zdaj še bolj izkazalo, zato bodite odkriti in iskreni. Ta polna luna lahko namreč doseže celo, da gresta vsak svojo pot, vsekakor pa pričakujte velike spremembe glede financ, naložb in premoženja.

Tehtnica

Pričakujte novosti, saj bo ta polna luna prinesla dramatične spremembe v vašem pomembnem partnerstvu – v poslu ali ljubezni. Po eni strani bi vaju lahko zbližala, po drugi pa ločila. To pomeni, da se lahko preselita skupaj, se zaobljubita, zaročita ali celo poročita, po drugi strani pa morda celo razideta. Če ste samski, lahko dobite možnosti za dolgoročno razmerje.

Škorpijon

Ta polna luna vas bo zelo zaposlila. Osredotočali se boste na ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, saj boste usklajevali svojo rutino, odgovornosti, projekte, načrte in postavljali prioritetne naloge. Lahko boste dokončali projekt ali pa celo pustili službo in odšli drugam. Če želite spremeniti svojo telesno pripravljenost ali prehrano, uporabite to energijo.

Strelec

Poslušajte svoje srce, saj bi vam lahko polna luna prinesla zanos strasti, romantike in veselja. Samski boste morda srečali sorodno dušo ali ugotovili, da ste se zaljubili, pari pa lahko izkoristite to energijo in znova prižgete iskrico. Načrtujte kaj lepega, in če si želite povečati družino, izkoristite trenutek.

Kozorog

Ta luna izpostavlja vaše domače življenje, saj lahko pride do velike spremembe v zvezi z družino, domom ali nepremičninami. Nekateri se boste morda preselili, dobili novega sostanovalca ali se odločili za preureditev ali prenovo. Če se s starši ali družino zgodi kaj pomembnega, se ne obotavljajte.

Vodnar

Imate polno glavo? Čaka vas prelomnica ali vrhunec pomembnega pisnega, govornega, oglaševalskega ali komunikacijskega projekta. Zdaj lahko pride do podpisovanja pogodb, vi pa boste polni energije in hrepeneli po potovanju. Privoščite si malo pustolovščine!

Ribi

Ta polna luna vam lahko prinese premik v prihodkih in odhodkih, kar bo odvisno od vaše porabe denarja v zadnjih šestih mesecih. Vse bo jasno. Morda dobite novo ponudbo za delo, povišico, veliko stranko ali pa dodatno delo. V nasprotnem primeru pričakujte velike stroške.