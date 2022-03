Še eno novo leto: Ste se držali vseh zaobljub?

Vsak začetek novega leta nas navduši, da sprejmemo zaobljube. Občutek svežine novega začetka in koledarja je lahko čudovito poživljajoč, zato si ga zaslužimo več kot le enkrat na leto, kajne? Obenem se včasih zgodi, da imamo občutek, da izgubljamo zagon v trenutku, ko pridemo do prve ovire ali nazadovanja svojih načrtovanih aktivnosti.

To razočaranje lahko sproži spiralo v samokritičnost ali pa celo v popoln obup in opuščanje načrtov. Razen če znamo ravnati s seboj tako pošteno kot sočutno. Bodimo iskreni, novoletne zaobljube niso za vsakogar, ne glede na to, kako vpijemo, da moramo shujšati, najti več časa zase, začeti meditirati in končno varčevati.

Če se jih bojite ali čutite, da niso za vas, potem jih raje niti ne poskusite poiskati, saj je včasih preprosto bolje poslušati svojo intuicijo. Če pa se vam zdi, da zmorete še en start v novo leto, poskusite tokrat drugače. Kako torej v drugem poskusu novega leta k zaobljubam pristopiti bolj zdravo in do sebe prijazno?

Za vse obstaja učna krivulja

Prvo in najpomembnejše pravilo: navade moramo vzeti kot nekaj, kar zahteva svoj čas in trud. Najuspešnejši ljudje v življenju razumejo, da je za dosego najzahtevnejših življenjskih ciljev potreben čas. To pomeni, da če se spotaknete na poti do cilja, je najbolj produktivna stvar, ki jo lahko storite, da tega nimate za neuspeh.

Namesto tega se vprašajte, kaj vas uči ta ovira in kako se bolje pripraviti za naslednjič. Ironično je, da smo tisti, ki radi dosegamo cilje, bolj nagnjeni k temu, da obupamo ob prvih znakih t. i. neuspeha. Tako smo obsedeni z vznemirjenjem dosežkov, da včasih težko prenašamo zdrav, neurejen boj, ki skoraj vedno spremlja zapletene cilje.

S preoblikovanjem ovir in neuspehov v trenutke, iz katerih se je mogoče naučiti, se boste opolnomočili, da boste dosegli višje cilje, kot če se omejite na tisto, kar lahko uspešno storite v prvem ali drugem poskusu.

Si tega res želite?

Naslednji pogoj je, da si morate tisto, za kar ste se odločili, resnično želeti doseči. Včasih namreč sprejemamo cilje ali odločitve, ki temeljijo na vtisu drugih in zunanjih pritiskih, ne na osebnem notranjem nagonu k cilju. Psihologi menijo, da je prva zunanja motivacija, druga pa notranja motivacija. Tista, ki prihaja od znotraj, je najmočnejša.

Če sumite, da vaši cilji izvirajo iz zunanje motivacije, razmislite o tem, da bi stopili v stik s svojimi resničnimi cilji in jim sledili z vsem srcem. Če je vaša ovira strah pred razočaranjem drugih, razumite, da jih boste verjetno razočarali ne glede na vse, ker lovljenje ciljev za ugajanje drugim le redko deluje. Poleg tega vodi v zamero in zapravljen čas.

Če ste iskreni do sebe in drugih glede svojih resničnih ambicij, boste verjetno uspešnejši in boste obenem povečali svoj občutek pristnosti, hkrati pa boste v svojem življenju naredili prostor za pravo mrežo podpore prijateljev in družine.

Dovolite si gibljivo razmišljanje

Čeprav je res, da so cilji pogosto najbolje oblikovani s posebnimi izrazi in točnimi besedami (recimo trikrat na teden bom šel v telovadnico), se ne preobremenjujte s podrobnostmi in si dovolite videti širšo sliko. Recimo, da imate precej sedeč življenjski slog, nato pa začnete novo leto z odločitvijo za obisk fitnesa trikrat na teden.

Tudi če vam uspe le dvakrat na teden vključiti kakršno koli vadbo v svoj urnik, lahko to štejete kot zmago. Navsezadnje ste še vedno naredili velike korake za boljši in aktivnejši življenjski slog. Dovolite si zastaviti cilje, pri katerih ustvarite prostor za pravo smer, tudi če ste morda nekoliko počasni.

Najdite podporo

Ne pozabite, da morate imeti zaobljube zato, da se z njimi podprete, da delajo v vašo korist, zgornji napotki pa naj vas osvobodijo statičnih pričakovanj. Ključno je, da se prepričate, da so cilji, ki jih lovite, resnično vaši, in da si pripišete priznanje, da ste ostali zavzeti kljub izzivom na poti. Zavedajte se, da je pomembna sestavina doseganja ciljev občutek skupnosti in podpore in ne glede na to, ali so vaši cilji osebni ali poklicni, zasebni ali javni, majhni ali veliki, lahko z njimi spremenite svoje življenje.

A najverjetneje z nobenim z danes na jutri. Verjemite vase, bodite svoj največji navijač, in če vam pomaga, tokrat določite cilje s partnerjem ali prijateljico, s sodelavci ali pa z mamo. V slogi je moč in podpora prav vsakemu od nas pride prav.