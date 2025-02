Saša Lendero razkrila: Ločitev je bila zame globoka izkušnja

Saša Lendero je ena najbolj prepoznavnih glasbenic na slovenski glasbeni sceni. Z mega uspešnico Ne grem na kolena in istoimenskim albumom je obnorela Slovenijo in osvojila sam vrh slovenske zabavne pop glasbe. Po več kot dveh desetletjih ustvarjanja in številnih uspešnicah, ki so osvojile srca mnogih, se Saša v pogovoru z nami spomni na svoje otroštvo, glasbeno pot, izkušnje in življenjske preizkušnje. Odraščanje v Ljubljani, študij sociologije, moč glasbe in njeno doživljanje ljubezni skozi pesmi – vse to nam razkrije v iskrenem pogovoru. Zaupala nam je tudi svojo filozofijo ljubezni, življe...