Iščete odlično sliko in denar ni problem? Za 2300 evrov si lahko omislite vrhunski Samsungov oled televizor z oznako S95C in 55-palčno (138-centimetrsko) diagonalo, ki ne uporablja le tehnologije organskih diod (oled), ampak tudi kvantnih pik, kar prispeva k fantastičnim barvam, silnim kontrastom in tisti pravi črnini, ki je klasični zasloni iz tekočih kristalov z osvetlitvijo od zadaj preprosto niso sposobni prikazati. Fantastična slika Nadzorna škatla one connect s priključki. FOTO: Staš Ivanc Pa se najprej lotimo kar slike, ki je, kot rečeno, izjemna. Televizor z visoko svetilnostjo post...