    PAMETNI TELEFONI

    Samsungov elitni prepogljivec

    Galaxy Z fold 7 je resnično tanek in lahek, nadgradili so kamero, procesor je močan in tudi baterija ni od muh.
    Čestitke Samsungovim inženirjem za dizajn in mehanizem. FOTO: Staš Ivanc

    Čestitke Samsungovim inženirjem za dizajn in mehanizem. FOTO: Staš Ivanc

    Veliki zaslon FOTO: Staš Ivanc

    Veliki zaslon FOTO: Staš Ivanc

    Glavna kamera je precej okrepljena v primerjavi s prejšnjo generacijo. FOTO: Staš Ivanc

    Glavna kamera je precej okrepljena v primerjavi s prejšnjo generacijo. FOTO: Staš Ivanc

    Ko je zložen, je debel kot običajen telefon. FOTO: Staš Ivanc

    Ko je zložen, je debel kot običajen telefon. FOTO: Staš Ivanc

    Samsung galaxy Z fold 7 lahko upravljamo z eno roko. FOTO: Staš Ivanc

    Samsung galaxy Z fold 7 lahko upravljamo z eno roko. FOTO: Staš Ivanc

    Čestitke Samsungovim inženirjem za dizajn in mehanizem. FOTO: Staš Ivanc
    Veliki zaslon FOTO: Staš Ivanc
    Glavna kamera je precej okrepljena v primerjavi s prejšnjo generacijo. FOTO: Staš Ivanc
    Ko je zložen, je debel kot običajen telefon. FOTO: Staš Ivanc
    Samsung galaxy Z fold 7 lahko upravljamo z eno roko. FOTO: Staš Ivanc
    Staš Ivancstas.ivanc@slovenskenovice.si
     19. 9. 2025 | 18:00
    A+A-

    Samsung galaxy Z fold 7 je iz generacije v generacijo vitkejši. Pred petimi leti je fold v razprtem stanju v debelino meril 6,9 mm, zložen od 13,8 do 16,8 mm, sedma generacija pa je dosegla nesluteno tankost s 4,2 oziroma 8,9 mm. Z njim se trenutno lahko kosa le Honorjev magic V5, ki je razprt debel 4,1 oziroma 4,2 mm, zložen pa 8,8 oziroma 9 mm, odvisno od barvne različice. A pustimo vprašanje, kateri je tanjši, ob strani in raje poglejmo, kako je delati z njim.

    Zložen v debelino meri le 8,9 mm, razprt pa 4,2 mm.

    Supertanka oblika

    Ker je fold 7 v zloženem stanju po debelini primerljiv z običajnimi pametnimi telefoni, tehta pa le 215 gramov (24 gramov manj kot fold 6), je uporaba naprave lahkotna in enostavna. Za tiste z malce daljšimi prsti to pomeni, da ga lahko, ko je zaprt, brez težav uporabljamo z eno roko kot običajni telefon. Ko pa ga razpremo, dobimo pravi mali tablični računalnik, idealen za igranje igric, gledanje videov, srfanje po internetu, pisanje beležk, skiciranje, pa še več aplikacij hkrati imamo lahko odprtih.

    Ko je zložen, je debel kot običajen telefon. FOTO: Staš Ivanc
    Ko je zložen, je debel kot običajen telefon. FOTO: Staš Ivanc

    Pri Samsungu pravijo, da novi in lažji tečaj zdrži pol milijona odpiranj in zapiranj, kar je impresivna številka. A to so laboratorijski testi, v praksi pa bomo takšno številko le stežka dosegli, da bi lahko iz prve roke povedali, kako se obnese po nekaj letih uporabe. Kakor koli že, telefon se odpira gladko in brez zatikanja, oblikovan je elegantno minimalistično. Edina zamerica glede oblike bi lahko letela na izboklino kamere, zaradi katere je telefon, ko ga položimo na mizo, nekoliko nestabilen; ko je razprt, je guncanja manj.

    Samsung galaxy Z fold 7 lahko upravljamo z eno roko. FOTO: Staš Ivanc
    Samsung galaxy Z fold 7 lahko upravljamo z eno roko. FOTO: Staš Ivanc

    Izboljšana kamera

    Samsung galaxy Z fold 7 (končno) prinaša izboljšavo na področju kamer: glavna širokokotna kamera ima zdaj 200 milijonov slikovnih točk, kar zagotavlja zajem izjemno podrobnih fotografij. Družbo ji delata še ultraširokokotna kamera z 12 megapiksli in telefoto kamero z 10 MP in 3-kratno optično povečavo; vse tri obvladajo samodejno ostrenje, glavna in telefoto kamera pa imata tudi optično stabilizacijo slike, ki je zlata vredna pri snemanju videa. Selfie kameri sta dve; ena na zunanjem zaslonu, druga na notranjem; slednja ni več skrita pod zaslon, ima pa zato višjo ločljivost (10 MP). Najboljše selfieje pa seveda naredimo z glavno hrbtno kamero, pri čemer zunanji zaslon deluje kot iskalo. Pri zaslonih ne bi izgubljali besed: lahko povemo le, da ima zunanji po diagonali 6,5 palca, notranji pa osem; oba sta iz organskih diod, podpirata 120-herčno osveževanje slike in sta samsungovsko standardno odlična, svetilnost pa gre do 2600 nitov. Močno sonce torej ni nikakršen problem.

    Glavna kamera ima zdaj konkretnih 200 milijonov slikovnih točk.

    Veliki zaslon FOTO: Staš Ivanc
    Veliki zaslon FOTO: Staš Ivanc

    Telefon omogoča različne načine snemanja, kot so nočni način, panoramski posnetki, počasni posnetki in hiperčas. UI funkcije, kot sta Pomoč pri fotografiranju in Brisanje zvoka, izboljšujejo kakovost fotografij in videoposnetkov s samodejnim odstranjevanjem neželenih elementov in šumov. S funkcijo Ustvarjalno urejanje pa lahko enostavno odstranimo moteče objekte s fotografij. Umetna inteligenca lahko samodejno prilagodi svetlost, kontrast in barve, da doseže optimalne rezultate, funkcija Tracking Auto Focus, denimo, omogoča, da kamera ostane osredotočena na izbrani predmet, tudi če se ta premika. Umetna pamet nam pomaga tudi pri drugih opravilih, če to želimo, denimo ustvari povzetke besedil, prevaja tekste, pretvori govor v tekst itd.

    Zaslona iz organskih diod sta odlična.

    Procesor in baterija

    Za gladko delovanje skrbi Qualcommov osemjedrni procesor snapdragon 8 elite, že osnovna različica telefona pa ima 12 GB rama in 256 GB shrambe. Baterija s kapaciteto 4400 mAh bo zdržala ves dan normalne uporabe, še posebno če bomo večino stvari postorili na manjšem zunanjem zaslonu, škoda pa je, da se polni z največ 25 W. No, v pol ure se bo napolnila na polovico, do konca pa bo potrebovala poldrugo uro. Samsung obljublja večletno nadgrajevanje operacijskega sistema in varnostne popravke, tako da se nam ni treba bati, da bi telefon zastaral. In cena? Za premijskega prepogljivca je treba odšteti dva jurčka v prosti prodaji.

    Telefon je odporen proti vodi in prahu po standardu IP48.

    Glavna kamera je precej okrepljena v primerjavi s prejšnjo generacijo. FOTO: Staš Ivanc
    Glavna kamera je precej okrepljena v primerjavi s prejšnjo generacijo. FOTO: Staš Ivanc

    pametni telefonSamsunggalaxy Z fold 7
