Samo Rugelj: Moj oče je nalašč provociral

Dr. Samo Rugelj, pisatelj, založnik, direktor založbe Umco, urednik revije Bukla in knjižni urednik, oče treh otrok, maratonec, hribovec in še marsikaj, je sin najbolj znanega slovenskega psihiatra dr. Janeza Ruglja. Legendarni psihiater je kljub nasprotovanju uradne psihiatrije vzpostavil svojo lastno metodo zdravljenja alkoholizma in nezdravih odnosov z aktivnim in ustvarjalnim življenjem, predvsem s tekom, hojo v hribe, branjem knjig in vseživljenjskim učenjem. V javnosti je veljal za strogega, radikalnega in kontroverznega, v resnici pa je bil srčen in topel človek, ki je vse svoje življen...