S tomosi od Avsenika do Slaka (FOTO)

»Lojze Slak je nosil harmoniko kot stari ljudski godci. Takole si jo je dal čez rame,« je bilo slišati v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Petek je bil, pred muzejem v Mirni Peči pa parkiranih sedem Tomosovih motorjev, Dolenjska je bila s soncem obsijana. »Harmoniko razdremo, kot bi pogledal v panj, tole je melodični del,« so razlagali v muzejski dvorani, potem pa sta se po prostoru razlegla njen glas in pesem. Deseterica iz ŠKD Sela pri Kamniku se je poklonila Lojzetu Slaku, potem pa nadaljevala pot. Z Gorenjske skozi Dolenjsko tja do Obsotelja. Na motorjih, in to...