Društvo starodobnikov in ljubiteljev starih koles Dimek Beltinci je v soboto, 17. maja, pripravilo že 23. mednarodno kolesarsko vožnjo s starodobnimi kolesi po prekmurski ravnici. Reli starodobnikov je največja etnološka prireditev v Občini Beltinci. Šlo je za velik projekt in logistični zalogaj, pri pripravi katerega so bili društvu v veliko pomoč Občina Beltinci, Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci, Krajevna skupnost Beltinci in PGD Beltinci.

Predsednik Društva starodobnikov in ljubiteljev starih koles Dimek Beltinci Slavko Horvat FOTO: Jože Žerdin

Vožnje se je udeležilo kakih 200 kolesarjev in kolesark iz Beltincev in bližnje okolice, Podravja in drugih koncev Slovenije pa tudi iz Hrvaške, Madžarske in Avstrije. Zbrali so se na dvorišču beltinškega gradu, kjer so člani beltinškega društva gojiteljev malih živali v zrak, za srečo, spustili golobe. Vsem zbranim sta nekaj besed o pomenu ohranjanja kulturne dediščine in vožnje s starodobnimi kolesi namenila predsednik Društva starodobnikov in ljubiteljev starih koles Dimek Beltinci Slavko Horvat in župan občine Beltinci Marko Virag.

V zrak so za srečo spustili golobe.

V vožnji po prekmurski ravnici so uživali. FOTO: Jože Žerdin

Med vožnjo so starodobna kolesa spremljali člani Moto kluba Veterani Murska Sobota, Kluba Prpraši iz Puconcev in Društva ljubiteljev starodobne tehnike Pufkači Ižakovci, in sicer s starodobnimi traktorji in traktorsko prikolico. Vsi udeleženci so bili primerno oblečeni v nekdanja oblačila.

Udeleženci so imeli primerna oblačila. FOTO: Jože Žerdin

Vožnja je potekala po Beltincih, do vasi Melinci, kjer so se okrepčali in nato pedala poganjali proti vasi Ižakovci. Ustavili so se na Otoku ljubezni, si ogledali nov plavajoči mlin na reki Muri in druge naravne znamenitosti. Na Otoku ljubezni je v kulturnem programu nastopila folklorna skupina Kokra iz Kokrice pri Kranju, ki je prišla s Škofjelovškimi rovtarji in zaplesala nekaj gorenjskih plesov. Vsi udeleženci so se varno in srečno pripeljali v Športni park Beltinci, kjer so z družabnim delom in podelitvijo pohval zaključili 23. mednarodno kolesarsko vožnjo. Ob koncu jim je zaplesala folklorna skupina KUD Beltinci.